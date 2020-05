Norges Bank venter nullrente ut 2023

Sentralbanken setter ned styringsrenten til null prosent for første gang. Der vil også renten bli liggende i flere år, ifølge prognosene.

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 10:49 , Publisert: 7. mai 2020 10:09

Norges Bank holder kutter renten til null prosent torsdag. Sentralbanken legger også frem nye prognoser for norsk økonomi og den antatte renteutviklingen fremover.

Rentebanen, altså sentralbankens prognose for renteutviklingen, viser også nullrente frem til slutten av 2023, ifølge Nordea-strateg Joachim Bernhardsen.

– Det er flat rentebane så langt øyet kan se, sier han.

– Det er nok et uttrykk for veldig stor usikkerhet også, sier Bernhardsen videre.

Overrasket med rentekutt

Norges Bank overrasker med nytt kutt i kjølvannet av coronakrisen, og setter for første gang renten ned til null.

På forhånd ventet syv av åtte meglerhus at Norges Bank skulle holde renten uendret på rekordlave 0,25 prosent, mens kun ett trodde på kutt til null, ifølge TDN.

– Her gjør Norges Bank det de kan. Vi hadde ventet at de skulle holde renten på 0,25 prosent, litt på grunn av erfaringen fra andre land er at det har begrenset effekt på økonomien når du begynner å redusere fra så lave nivåer som vi allerede hadde før dette, sier Bernhardsen.

– Her tyr man til de våpnene man har rett og slett, sier han.

Blir liggende «en god stund fremover»

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier følgende om renten fremover.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier han i en pressemelding.

Ifølge sentralbankens vurdering er det nå «begrenset hvor mye lavere renten kan settes».

– Andre land har erfart at styringsrenten fortsatt kan ha virkning et stykke under null, men det er usikkerhet om hvordan negative renter, spesielt i dagens situasjon, vil påvirke økonomien og finansmarkedene, skriver Norges Bank i den pengepolitiske rapporten.