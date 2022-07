Professor tviler på at Musk kan droppe Twitter-oppkjøp: – Forhandlingsutspill

Elon Musk sier han vil droppe det enorme oppkjøpet av Twitter, mens selskapet svarer med å peke på retten. Resultatet kan bli lavere pris, ifølge NHH-professor.

HA DET!: Elon Musk ser ut til å vinke Twitter-oppkjøpet farvel. Men kommer han seg ut av avtalen? Neppe, tror NHH-professor.

Oppkjøpsdramaet tok en ny vending natt til lørdag, da mangemilliardæren Elon Musk trakk det gigantiske budet på Twitter.

Spørsmålet nå er hva som skjer videre.

Professor Karin S. Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) er ekspert på selskapsstyring. Hun mener det er en ganske liten sjanse for at Musk faktisk kan komme seg ut av avtalen.

– Jeg tenker at dette er et forhandlingsutspill. Musk sier han vil trekke seg, mens Twitter-styrelederen sier at de sees i retten.

Thorburn peker på at det som ofte skjer er at de setter seg ned og forhandler.

– Da vil ingen av dem bli bundet av en rettsprosess. De kan komme frem til noe de er villige til å gå med på, og det kan bli en lavere pris.

– Lammende

Det kan ta lang tid i retten, og for det meste vil selskaper la være å gå rettens vei i saker som dette, ifølge Thorburn.

– I den tiden saken er i retten kan de ikke gjøre noe, det pleier å være lammende for selskapene, og de ønsker gjerne å unngå det.

Et lignende tilfelle var under pandemien, da luksusgiganten LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton gikk rettens vei i et forsøk på å trekke seg fra et oppkjøp av Tiffany & Company. Det endte med at prisen ble redusert med 420 millioner dollar, ifølge New York Times. Beløpet tilsvarer 4,2 milliarder kroner.

Kun skjedd én gang

Musk hevder Twitter har brutt oppkjøpsavtalen på flere punkter og at selskapet har villedet ham.

Musk peker spesifikt på et rettslig vilkår som er ment å beskytte kjøperen: Han hevder at han sannsynligvis har blitt rammet av endringer i omstendigheter som reduserer selskapets verdi betydelig («Material Adverse Effect»).

Ifølge Bloomberg har det kun skjedd én gang at en sak har blitt stanset i retten grunnet brudd på dette kontraktsvilkåret. Det skjedde i 2018, da legemiddelselskapet Fresenius ville kjøpe konkurrenten Akorn. En Delaware-dommer ga Fresenius lov til å trekke seg. Bakgrunnen var at retten hadde funnet ut at ledelsen i Akorn hadde skjult problemer knyttet til overholdelse av regelverk.

Spørsmål om spam-kontoer

Musk har gjentatte ganger siden avtalen ble kjent i april stilt spørsmål rundt hvor mange spam-kontoer selskapet har. Twitter har sagt at det er mindre enn fem prosent av de inntektsgivende daglige brukerne som faller innenfor kategorien spam-kontoer.

Selv ved disse «gjentatte henvendelsene» har Twitter angivelig ikke gitt tilstrekkelig informasjon rundt hvor mange av brukerne som er såkalte robot-brukere.

Musks rådgivere hevder dermed at Twitter har brutt ett av punktene i oppkjøpsavtalen.

Det har i lang tid gått rykter om at Musk kunne komme til å skrote budet. Avtalen innebærer et gjensidig gebyr på én milliard dollar, dersom en av partene bryter den. Twitter kan også ta Musk til retten for å sikre et høyere bruddgebyr, eller kreve at han gjennomfører kjøpet.

Twitter-styreleder Bret Taylor sier styret er fast bestemt på å hale transaksjonen i land til pris og betingelser som er avtalt. I en melding på Twitter skriver Taylor at styret planlegger å ta rettslige grep for å lande oppkjøpet.

Twitter-aksjen falt markant i etterhandelen på Wall Street i kjølvannet av meldingen om at Musk trekker budet. Kursen var ned rundt seks prosent.

Det var i slutten av april det ble kjent at Twitter-styret hadde godtatt Tesla-sjef Elon Musks tilbud om å kjøpe hele selskapet.

Musks bud var på 44 milliarder dollar, som tilsvarte 402 milliarder norske kroner med den daværende kursen.

– Har virket halvhjertet

– Hele prosessen har fra start til slutt vært litt brokete, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet.

Først forundret folk seg på hvordan han skulle skaffe finansiering, før det endte med at han måtte selge unna Tesla aksjer, påpeker Johannesen.

– Deretter stilte han spørsmål om antall brukere og beskyldte Twitter for å ha mange fake kontoer, sannsynligvis for å presse prisen. Etter en tids spekulasjon og ikke minst et markedsfall i både Tesla aksjen og Twitter- trekkes budet.

Teknologiaksjer har falt tungt i perioden etter at Musk meldte interesse.

– Jeg synes hele prosessen har virket halvhjertet fra start, sier Johannesen.

– Er det overraskende eller som ventet at Musk vil droppe oppkjøpet?

– Med tanke på dagens markedsklima så synes jeg det ikke er spesielt rart.

Mye av Musks verdier er knyttet opp mot Tesla aksjene, som er ned nesten 30 prosent så langt i år.

– Budet var på 54,2 dollar, mens aksjen i dag handler på 36 dollar, altså milevis under hans tidligere bud. Aksjen har også i lang tid handlet langt under budpris, noe som forteller at markedet ikke har hatt tro på det.

Johannesen opplyser at Nordnet har 3.134 nordiske kunder som eier Twitter-aksjer.