Argentum-sjefen går av

Joachim Høegh-Krohn er ferdig som sjef i Argentum. Avgangen kommer like etter avsløringer om utbyttefest i det statlige investeringsselskapet.

Joachim Høegh-Krohn

Publisert:

– Jeg har meddelt styret om at jeg sier opp min stilling for å gå inn i partnerskap med Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø i Idun Vesta i deres satsning på investering innen aksjer og andre aktivaklasser, sier Joachim Høegh-Krohn i en pressemelding.

Høegh-Krohn har ledet Argentum siden 2006. Han vil fortsette i stillingen i oppsigelsestiden.

Høegh-Krohn vil selge aksjene sine i Bradbenken Partner når han forlater Argentum, ifølge meldingen.

Bergens Tidende har de siste ukene avdekket hvordan en helt spesiell og lukrativ insentivordning har gitt administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum store millionutbytter siden 2006.

Store millionutbytter

Millionfesten i det helstatlige investeringsselskapet han leder har ført til at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil kaste nesten hele styret på selskapets generalforsamling 21. juni.

Totalt har Høegh-Krohn mottatt over 47,5 millioner kroner i utbytte over de 16 årene han har vært direktør. Sammen med lønn og bonus har det gitt ham utbetalinger på over 135 millioner kroner, ifølge BT.

Aksjene i den lukrative Bradbenken-ordningen har Høegh-Krohn kjøpt gjennom sitt heleide private investeringsselskap Bankhaugen AS. Det grepet har vært svært gunstig for direktørens lommebok. Årsaken er en særegen skatteregel kjent som fritaksmetoden. Den sier at bare tre prosent av et utbytte betalt til et aksjeselskap skal beskattes som inntekt.

Som konsekvens har Høegh-Krohn samlet betalt maksimalt 340.000 kroner i skatt for de 47,5 millionene selskapet har blitt tildelt siden 2006, viser BTs beregning.

De offentlige likningstallene viser at investeringsselskapet siden 2010 har betalt 256.000 kroner i skatt.

Takker

Høegh-Krohn sier han er stolt over resultatene og teamet til Argentum.

– Jeg vil takke dyktige kollegaer som har bidratt til å gjøre Argentum til en vellykket investering for staten og for våre mange kunder i våre årgangsfond.

Styreleder Kjell Martin Grimeland sier Høegh-Krohn har gjort en «svært god jobb» for Argentum og staten som eier.

– I hans tid som leder av selskapet har Argentums verdiskaping vært på over 14 milliarder kroner, tilsvarende 16 prosent i gjennomsnitt over en periode på 16 år. Vi er takknemlige for den innsatsen han har lagt ned, og ønsker ham lykke til i sin nye rolle når den tid kommer, sier Grimeland.