Forsyningskrisen rammer elbillader-selskapet Zaptecs hovedleverandør

Elbilladerselskapets hovedleverandør stanser produksjonen midlertidig i april.

En av Zaptecs elbilladere på Westcontrol-fabrikken.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Grunnet mangel på deler vil Zaptecs hovedprosent av elbilladere, Westcontrol, midlertidig stanse produksjonen i april.

De forsinkede delene er bekreftet å komme sent i april, og produksjonen ventes å øke som planlagt i mai.

Ordrene vil ikke bli levert før i potensielt tredje kvartal, melder selskapet.

– Dette er en måneds produksjon, så det utgjør jo en måneds salg. Det er i størrelsesordenen 12.000 enheter, som er det vi nå ligger an til å skulle produsere i mai, sier fungerende administrerende direktør i Zaptec, Kristian Sæther, til E24.

– Hvor mye er dette snakk om i kroner og ører?

– Det er rundt 70 millioner kroner, men det er jo avhengig av ordreinngangen, så det er ikke gitt at salget hadde blitt 70 millioner. Vi kommer med inntektstall på mandag etter børsen stenger.

Mangler del fra Taiwan

Zaptec har hatt problemer med den delen som mangler det siste halve året, forklarer Sæther.

– Det er en krets som kommer fra Taiwan. Kretsen er vidt brukt i mange forskjellige produkter, og er en kjent krets.

Logistikkavdelingen har fått en dato i april, og sier at de i teorien kunne begynt å produsere da, men at det ville blitt «veldig optimistisk».

– Dette skyver jo bare på forventet vekst, så det er ikke noe drama ut over det. Vi vil ha en opptrapping utover høsten, og på lenger sikt er vi trygge på at dette ikke vil bli et problem.

Zaptec sier de ser på dette som en «midlertidig utfordring», og sier de vil opprettholde de tidligere meldte vekstprognosene.

Selskapet har en markedsverdi på 3,6 milliarder kroner. Selskapet var gjennom fjoråret tidvis en børsvinner, men har så langt i år falt 23 prosent.

Forsyningskrise

Coronapandemien har bidratt til ubalanse i verdensetterspørselen etter mange varer og tjenester.

Med reduserte eller nedstengte produksjonslinjer og leveranseproblemer, skaper det problemer for de industrielle verdikjedene, som er fininnstilt på å produsere for etterspørselen her og nå.