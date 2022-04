John Fredriksens Frontline slår seg sammen med Euronav

Det sammenslåtte selskapet vil få en markedsverdi på minst 36,9 milliarder kroner.

Skipsreder John Fredriksen kontrollerer Frontline, som nå slår seg sammen med konkurrenten.

Saken oppdateres...

John Fredriksens Frontline har inngått en avtale om å slå seg sammen med konkurrenten Euronav, skriver de to selskapene i en melding torsdag.

Det eventuelt kombinerte selskapet vil ha en samlet markedsverdi på mer enn 4,2 milliarder dollar, tilsvarende 36,9 milliarder kroner.

Avtalen innebærer at aksjonærene i Euronav får 1,45 Frontline-aksje per aksje de har i Euronav. Dette innebærer at Euronavs aksjonærer vil eie 59 prosent av det sammenslåtte selskapet, mens Frontlines aksjonærer vil eie de resterende 41 prosentene.

– En kombinasjon av Frontline og Euronav ville etablere en markedsleder i tankmarkedet og posisjonere den sammenslåtte gruppen for fortsatt verdiskaping for aksjonærene, i tillegg til betydelige synergier, sier John Fredriksen i en kommentar.

– Det nye Frontline ville bli i stand til å tilby verdiøkende service til våre kunder og øke brukstiden for flåten og omsetningen, som ville tjene alle interessenter. Jeg er veldig begeistret og gir min fulle støtte og hengivenhet til denne kombinasjonen, sier han.

Det nye selskapet, som fortsatt skal gå under navnet Frontline, vil ha en flåte bestående av 69 av de største råoljetankskipene (VLCC), 57 fartøy i Suezmax-klassen og 20 LR2/Aframax-fartøy.

Euronav-sjef Hugo De Stoop vil bli ny toppsjef i det sammenslåtte selskapet.

– Denne transaksjonen vil markere en spennende utvikling i tankmarkedet, ved å skape et ledende tankselskap som vil være posisjonert for å levere reell verdi til aksjonærene i begge selskaper, sier De Stoop i en kommentar.

John Fredriksens Hemen Holding og relaterte selskaper som eier aksjer i Euronav har på forhånd gjort det kjent at de vil støtte den potensielle sammenslåingen.

Det nye selskapets styre vil bestå av tre eksisterende styremedlemmer fra Euronav, to personer som utpekes av Hemen Holding og to nye såkalt uavhengige styremedlemmer.

En fullføring av sammenslåingen avhenger av en rekke forhold, som blant annet inkluderer myndighetsgodkjennelser. I tillegg gjenstår det fremdeles å komme til enighet om en tilfredsstillende transaksjonsstruktur knyttet til sammenslåingen.