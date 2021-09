Frykt for nye myndighetsgrep senker teknologiaksjer i Kina: Alibaba faller tungt

Den kinesiske staten har den siste tiden tatt et oppgjør med de store teknologiselskapene i landet. Nå melder Financial Times at myndighetene ønsker kontroll over brukerdataen i Ant Groups finanstjenester.

Jack Ma eier både Ant Group og Alibaba, og kan måtte forholde seg til strengere grep fra Kina, ifølge Financial Times. Vis mer

Børsene i Asia- og Stillehavsområdet starter uken stort sett med nedgang.

Tyngst er fallet i Hongkong der børsen er ned nesten to prosent, og flere teknologikjemper faller tungt.

Blant dem er Alibaba-aksjen, som i skrivende stund er ned 3,69 prosent. Nedgangen kommer etter en artikkel i Financial Times, som skriver at myndighetene i Kina vil dele opp Ant Group-tjenesten Alipay, og tvinge frem flere separate apper.

Ant Group er eid av milliardæren og næringslivslederen Jack Ma, som også står bak Alibaba.

Vil ha tilgang på data

Kina har fra før bestemt at Ant Group må dele opp to utlånsvirksomheter (Huabei og Jiebei) fra resten av tjenestene sine, og dermed også vekk fra eierskapet til aksjonærene. Nå vil altså myndighetene også at tjenestene skal ut i frittstående apper, ifølge Financial Times, som henviser til ikke navngitte kilder.

Planen til myndighetene er, ifølge avisens kilder, at Ant Group også skal sile ut dataen som bestemmer hvorvidt brukeren får lån eller ikke til et eget selskap, som delvis blir eid av den kinesiske staten.

– Myndighetene mener at monopolmakten til «big tech» kommer fra kontrollen de har over data. Det vil de stoppe, sier en av Financial Times’ anonyme kilder.

Andre kinesiske teknologiaksjer faller samme morgen. Blant dem er Tencent og Meituan, som faller henholdsvis 3,43 og 5,94 prosent. Teknologindeksen i Hongkong, Hang Seng Tech Index, er samtidig ned 2,84 prosent.

Den kinesiske staten har den siste tiden tatt et oppgjør med de store teknologiselskapene i landet, som må forholde seg til stadige strengere regler.

Toyota faller etter kritikk

I Hongkong er også aksjene i den kinesiske boligutvikleren Soho China kraftig ned, i skrivende stund 35,4 prosent. Nedgangen kommer etter at kapitalforvalteren Blackstone trakk oppkjøpsbudet sitt verdt tre milliarder dollar, eller 26 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Ellers er aksjene i bilprodusentene Toyota og Honda ned henholdsvis 2,91 og 1,75 prosent. De to selskapene har, ifølge Reuters, kommet med skarp kritikk av et skatteforslag i USA.

Demokratene foreslår å gi fagorganisert elbilproduksjon ytterligere 4.500 dollar i skatteincentiver, men Toyota mener det diskriminerer «mot amerikanske bilarbeidere basert på deres valg om ikke å organisere seg,» skriver nyhetsbyrået.

