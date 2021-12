S&P 500 steg 27 prosent i 2021: – Nok et eksepsjonelt år for amerikanske aksjer

For tredje år på rad steg samleindeksen S&P 500 i året som gikk.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det ble bare nesten for S&P 500-indeksen som med positiv utvikling kunne avsluttet året på all-time high. Også de øvrige indeksene på Wall Street måtte ta til takke med nedgang på årets siste dag.

Slik endte dagen på Wall Street:

S&P 500 falt 0,26 prosent

Nasdaq er opp 0,61 prosent

Dow Jones er opp 0,16 prosent

Ikke overraskende preget små handelsvolumer de amerikanske børsene nyttårsaften. Etter en litt vinglete åpning stabiliserte indeksene seg i negativt terreng.

Rekordras

Til tross for en svak siste dag har Wall Street har hatt et sterkt år. Onsdag kunne S&P 500 notere årets 70. all-time high, som også ble den siste.

– 2021 var nok et eksepsjonelt år for det amerikanske aksjemarkedet. Markedene ble støttet av oppløftende nyheter om pandemien, og en svært imøtekommende finans- og pengepolitikk, skriver Chris Haverland i Wells Fargo Investment Institute i en oppsummering, ifølge CNBC.

S&P 500-indeksen steg hele 28,89 prosent i 2021. Nasdaq fulgte bak med en oppgang på 21,39 prosent, samtidig som Dow Jones var opp 18,73 prosent.

Det er særlig store teknologiaksjer som har trukket børsene oppover det siste året. Både Microsoft og Tesla har steget mer enn 50 prosent, mens Apple er opp over 30 prosent hittil i år.

– Dette er virkelig året for økonomisk bedring. I 2022 venter jeg at veksten avtar etter hvert som massiv pengepolitisk stimulans reduseres i takt med at pandemien går mot en slutt, sier investeringsstrateg Sean Markowicz i Schroders til Wall Street Journal.

Canadas beste på 12 år

New York-børsene NYSE og Nasdaq stjeler normalt mye av oppmerksomheten når det kommer til børsutviklingen på det amerikanske kontinentet. Men det er også flere andre børser som har hatt utvikling verdt å nevne på årets siste dag.

S&P/TSX-indeksen på Toronto-børsen hadde i 2021 sitt sterkeste år siden 2009, med en oppgang på 22 prosent.

Landets energi-aksjer ble den største bidragsyteren etter oljeprisens kraftige vekst gjennom året, skriver Bloomberg. Oljeselskapet Baytex Energy Corp steg mest blant disse, med en oppgang på over 400 prosent.

Brasil er på vei inn i et valgår, men president Jair Bolsonaro måtte i år se det brasilianske aksjemarkedet falle for første gang på fem år. Nedgangen på Ibovespa-indeksen endte til slutt på 12 prosent, ifølge kanadiske BNN Bloomberg.