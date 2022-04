Skrekktall for Netflix: Mistet 200.000 abonnenter i første kvartal

Strømmegiganten venter samtidig å miste to millioner abonnenter i andre kvartal. Netflix-aksjen stuper i etterhandel på Wall Street.

Kontorene til Netflix i Hollywood.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Netflixs hadde varslet en kraftig vekstbrems i første kvartel, men forventet likevel at det skulle komme til 2,5 millioner ny abonnenter. Analytikerne hadde også ventet en slik økning, ifølge Bloombergs konsensus.

Det er første gang siden 2011 har en nedgang i abonnenter i et kvartal, skriver Bloomberg.

I samme periode i fjor var økningen på nesten fire millioner nye abonnementer, og i fjerde kvartal 2021 fikk Netflix 8,3 millioner nye abonnenter.

Antall nye kunder har lenge vært måleenheten markedet vurderer selskapet etter.

Strømmetjenesten hadde 221,6 millioner abonnenter ved utgangen av mars.

Spådommen til Netflix for andre kvartal er samtidig en nedgang på to millioner abonnenter.

I andre kvartal i fjor hadde tjenesten en økning på 1,54 millioner abonnenter. Vårkvartalet med april, mai og juni er normalt en svakere periode vekstmessig for Netflix.

Stuper i etterhandel

Etter skrekktallene og forventningene om ytterligere abonnementsfall i løpet av våren stuper Netflix-aksjen.

Aksjen er ned over 20 prosent i etterhandel på Wall Street.

Når det kommer til de finansielle nøkkeltallene skuffer Netflix på inntekter i første kvartal, men gjør det bedre enn det analytikerne og selskapet selv hadde ventet når det kommer til resultatet.

Omsetningen endte på 7,87 milliarder dollar i første kvartal. Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 7,95 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. I fjor endte omsetningen i samme periode på 7,17 milliarder dollar.

Resultatet endte på 3,53 dollar per aksje. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat på 2,91 dollar per aksje. I samme periode året før var resultatet 3,75 dollar per aksje.

Netflix venter å ha inntekter på 8,05 milliarder dollar og et resultat på 3 dollar per aksje i andre kvartal.

Aksjen ned 40 prosent i år

Netflix har hatt en tung periode på børsen de siste månedene. Siden nyttår har aksjen falt nesten 42 prosent.

Det største fallet kom etter forrige tallslipp i januar, da selskapet meldte at de ventet en brems i veksten. Netflix-aksjen falt over 20 prosent dagen etter at rapporten ble lagt frem.

Netflix-aksjen steg mye gjennom pandemien, da folk satt mer hjemme, og nådde toppnoteringer i oktober og november i fjor.

Ut av Russland

Krigen i Ukraina har gjort at Netflix, som mange andre selskaper, har tatt grep i Russland i løpet av det forrige kvartalet.

I begynnelsen av mars trakk Netflix seg ut av Russland, og la ned alle operasjoner i landet. Selskapet hadde på det tidspunktet mer enn én million abonnenter i Russland, og nye brukere skulle ikke få registrere seg i perioden fremover.

Selskapet har også kjøpt tre dataspill-studioer for å få større bredde i inntektsgrunnlaget. Analytiker tror ikke det vil bidra spesielt mye i nærmeste fremtid, skriver Reuters.

– Vi er ikke veldig overbevist om at brukere vil se på videospill som noe annet enn en mindre funksjon, sier Morningstar-analytiker Neil Macker til nyhetsbyrået.