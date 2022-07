Pengene renner inn: – Forundret hvis Equinor ikke øker utbyttet

Markedets øyne rettes til uken mot Equinors kvartalsrapport, som er ventet å vise et resultat på 167 milliarder. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen er spent på eventuelle uttalelser om den massive kontantbeholdningen.

Illustrasjonsfoto av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets er spent på hva Equinor vil gjøre med sin høye kontantbeholdning, og undrer blant annet på om det kommer et oppkjøp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Resultatsesongen på Oslo Børs fortsetter til uken med sterkt fokus på energi, der flere selskaper innen olje og gass og fornybar energi skal levere sine tall for årets andre kvartal.

Størst er Equinor, som presenterer tallene sine onsdag.

De høye olje- og gassprisene gir en forventning om at Equinor føyer seg inn i rekken av oljeselskaper som legger frem solide kvartalstall.

Les også Aker BP tjente 188 millioner dollar i andre kvartal – øker utbyttet

– Kostnadsinflasjon er et aktuelt tema

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets sier til E24 at han utover kvartalsresultatet er spent på om Equinor vil gjøre noe med selskapets høye kontantbeholdning i lys av prissituasjonen.

– Alt de sier rundt det er veldig spennende, man kan si at Equinor nærmer seg en ufornuftig høy kontantbeholdning. Derfor er investeringer som oppkjøp eller eventuelt økt utbytte aktuelt.

Netto kontantbeholdning i Equinor nærmer seg 20–25 prosent av markedsverdien 1.088 milliarder kroner, fremhever Sparebank 1 Markets.

– Med en veldig sterk kontantposisjon og fortsatt streng kapitaldisiplin, vil vi være litt forundret hvis Equinor snart ikke øker utbyttet i forhold til sin siste «guiding», skriver Sveen-Nilsen i en fersk rapport.

Sparebank 1 Markets skriver i rapporten at de ikke forventer at selskapet vil fortsette med en balanse med netto kontanter på sikt.

De trekker frem et mulig stort oppkjøp eller alternativt et stort engangsutbytte som alternativer for å nærme seg målet om belåningsgrad.

Videre er Sveen Nilsen spent på forventningen (guiding) som blir presentert om tiden fremover, særlig i lys av kostnadsinflasjon.

– Kostnadsinflasjon er et aktuelt tema og det er spennende å se om Equinor ser dette komme krypende allerede nå, eller om det ligger litt lenger frem i tid.

Les også Equinor opprettholder utbytte tross nytt rekordresultat

Venter kraftig resultathopp

Sveen-Nilsen tror ikke selve resultattallene fra Equinor vil by på store overraskelser.

På forhånd er det ventet et justert resultat før skatt på 16,9 milliarder dollar (167 milliarder kroner), opp fra 4,64 milliarder dollar for samme periode i fjor, anslått av analytikere som følger selskapet.

– Konsensus ligger mer eller mindre identisk med vårt estimat, sier analytikeren til E24.

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets følger oljeselskapene på Oslo Børs tett.

I tillegg til Equinor skal oljeselskapene Vår Energi og Subsea 7 presentere sine kvartalstall på henholdsvis onsdag og torsdag.

Innen fornybar energi det også flere selskaper å følge med på, der offshore vind selskapene Seaway 7 og BW Ideol leverer sine tall torsdag.

Les på E24+ Analytikere mener utbyttenivået til Aker BP er for lavt

– Svinger mindre enn markedet

I det nåværende markedet med mye uroligheter, anser Sveen-Nilsen Equinor som en av de tryggere aksjene.

– Dersom man er i en situasjon hvor man må ha penger i aksjer vil Equinor være et godt alternativ, fordi den historisk sett vil svinge mindre enn markedet ellers. Innenfor oljesektoren har vi likevel andre aksjer vi har større forventninger til. For eksempel Vår Energi, som vi har en kjøpsanbefaling på.

Teknologisektoren er en av bransjene som har opplevd en nedgang den siste perioden. Nilsen mener Equinors jevne etterspørsel og inntjening gir en fordel.

– Hvis hypotesen er at markedet skal ned, som i og for seg ikke er en dårlig hypotese, så er det tryggere å eie Equinor enn andre aksjer hvor inntjeningsforventningene ligger langt frem i tid. Aksjen til Equinor vil sannsynligvis ikke falle like mye som markedet generelt, sier analytikeren.

Den norske stat er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent.