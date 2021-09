FT: Evergrande skal ha brukt småspareres penger til å betale andre investorer

I håp om å få tilbake sparepengene sine, demonstrerte småsparere utenfor Evergrandes hovedkontor. Pengene skal selskapet ha brukt til å dekke andre finansielle behov.

Demonstranter utenfor Evergrandes hovedkontor i Shenzhen krever å få sparepengene sine tilbake. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 14:32

Krisen lurer fortsatt for det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande, som opplevde nok en nedgang på børsen tirsdag.

Fallet på 0,4 prosent blekner i forhold til mandagens nedgang, der selskapet falt med over ti prosent, og bidro til at de største børsene i Asia, USA og Europa alle gikk kraftig tilbake.

Britiske Financial Times skal ha overvært møter mellom Evergrande og småinvestorer, hvor det kom frem at Evergrande skal ha brukt inntjeningene fra et spareprogram til å blant annet betale tilbake andre investorer.

Til sammen skal det være snakk om mer enn 50 milliarder kroner, og fortvilte småsparere har nå møtt opp utenfor Evergrandes hovedkontor i Shenzhen for å kreve tilbake sparepengene sine.

Lovnader om trygge rammer

Ifølge avisen lovet Evergrande alle småsparerne trygge og stabile avkastninger, dersom de tegnet seg til spareprogrammet.

Totalt 80.000 valgte å tegne seg, og investerte til sammen 6,2 milliarder dollar, tilsvarende mer enn 53 milliarder kroner.

Én av de 80.000 småsparerne er Rosy Chen. Hun og mannen, som er ansatt i Evergrande, investerte om lag 134.000 kroner, i spareprogrammet.

– Vi trodde ikke Evergrande ville lure sine egne ansatte på denne måten, sier Chen til Financial Times.

Evergrande driver boligutbygging i mer enn 280 byer i Kina, og har over 1.300 pågående prosjekter.

I et forsøk på å roe ned markedene kom styreleder og grunnlegger Hui Ka Yan med en uttalelse til sine ansatte i et brev tirsdag.

Der skriver han at Evergrande er sikre på at de vil «komme ut av sin mørkeste stund», og gjennomføre boligprosjekter som avtalt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Fortvilede demonstranter utenfor Evergrandes hovedkontor i Shenzhen. Vis mer

Betalingsfrist denne uken

Evergrande har en samlet gjeld på mer enn 2.600 milliarder kroner. I slutten av uken går betalingsfristen ut for flere av avdragene på gjelden, men selskapet har ikke mulighet til å betale for seg.

Det er derfor knyttet stor spenning til hva som vil skje, dersom Evergrande misligholder gjeld. Et alternativ kan være at kinesiske myndigheter griper inn.

Det mener makroøkonom, Kelly Chen, i DNB Markets er sannsynlig.

– Dette blir en test på hvor langt myndighetene er villige til å gå. Jeg tror ikke de vil bli sittende på sidelinjen og la dette blir det som popper boligboblen i Kina, sier Chen.