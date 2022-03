Gassprisen skyter opp 50 prosent til tidenes høyeste nivå

Gassprisen i Europa stiger til nye rekordnivåer.

Bildet viser Lakhta Centre i St. Petersburg, hovedkontoret til russiske Gazprom. Vis mer

Europeiske gasspriser stiger til 290 per megawattime for første gang mandag morgen, ifølge tall fra Infront.

Det er opp over 50 prosent.

Gassprisene har steget kraftig etter at Russland invaderte Ukraina på frykt for at krigen skal ramme leveransene av gass fra Russland til Europa.

Russland er den viktigste gassleverandøren til Europa. I fjor utgjorde russisk gass rundt 45 prosent av EUs gassimport, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Fra midten av februar har prisen steget fra rundt 75 euro per megawattime.

Prishoppet har kommet etter en høst og vinter preget av energikrise i Europa, med skyhøye priser på blant annet gass.

Mandag stiger gassprisen samtidig som oljeprisen er opp fra 118 til 127 dollar per fat, et hopp utløst av blant annet USAs trusler om embargo av russisk olje.

En rekke råvarer har steget kraftig i pris som følge av Ukraina-krigen.

Engie: Kan mangle gass neste vinter uten Russland

Hvis Europa beslutter å strupe forsyningen av russisk naturgass, vil det føre til problemer med å fylle opp igjen lagrene denne sommeren, sier toppsjef Catherine MacGregor i energiselskapet Engie, ifølge Bloomberg.

Ved starten av neste vinter vile Europa mangle gass sammenlignet med tidligere år.

– Det vil være veldig vanskelig å stoppe dem over natten uten forberedelser og tiltak som erstatter gassen, sier MacGregor.