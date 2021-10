Autostore klatrer i intens børsnotering

Tidenes nest største notering på Oslo Børs er et faktum. Allerede en halvtime ut i handelsdagen har det blitt gjennomført over 16.000 handler i aksjen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,44 prosent etter en drøy halvtimes handel på det som ikke er hvilken som helst dag.

Robotlagerselskapet Autostore ble ved børsåpning tatt opp til handel på markedsplassen, i det som er den nest største børsnoteringen i Oslo noensinne.

I forbindelse med noteringen har selskapet hentet 2,7 milliarder kroner, ved salg av rundt 87 millioner nye aksjer. I tillegg har storeiere solgt flere hundre millioner aksjer. Alle aksjene er solgt til kurs 31 kroner.

Autostore-aksjen stiger rundt 14 prosent, og omsettes en halvtime ut i handelsdagen til kurs 35,40 kroner.

Det gir selskapet en verdsettelse 121 milliarder kroner, som gjør selskapet til det syvende største på Oslo Børs.

Den foreløpige toppnoteringen for aksjen var på 35,69 kroner i det som har vært en svært intens børsnotering. Etter en drøy halvtimes handel er det gjennomført over 16.000 handler.

Fire hjørnesteinsinvestorer, deriblant den svenske pensjonsforvalteren Alecta Pensionsförsäkring, kjøper hver aksjer for 200 millioner dollar, tilsvarende rundt 6,9 milliarder kroner til sammen.

Aksjen er ikke overraskende den soleklart mest omsatte på Oslo Børs onsdag. Dette skyldes at aksjene fra kapitalinnhentingen formelt har blitt solgt i morgentimene onsdag, og dermed bidrar til at omsetningen før start allerede var på 20 milliarder kroner.

Les også Autostore på børs til skyhøy prising: – Et verdensmester-selskap

Resultatrush

Men det er ikke bare børsnotering som står i fokus på Oslo Børs onsdag. Flere selskaper har også lagt frem resultater.

Forsikringsselskapet Gjensidige stiger 2,02 prosent etter resultatfremleggelsen.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 2,02 milliarder kroner i tredje kvartal, tilnærmet det samme som i fjor. Det var likevel bedre enn analytikerne hadde sett for seg, ifølge Infront TDN Direkt. Selskapet vil også dele ut to milliarder i såkalt overskuddskapital til aksjonærene.

Les også Gjensidige vil dele ut to milliarder til eierne

Gjødselgiganten Yara endte på sin side med et resultat etter skatt på minus 143 millioner dollar i kvartalet, fra 339 millioner dollar i samme periode året før. Det negative resultatet inkluder er en nedskriving av verdier til 355 millioner dollar av Salitre-prosjekt og et valutatap på 148 millioner dollar. Yara-aksjen stiger 0,96 prosent etter å ha vinglet litt mellom pluss og minus gjennom morgenen.

Silisiumprodusenten Rec Silicon på sin side faller 4,85 prosent. Det skjer etter at selskapet leverte et driftsresultat (ebitda) på minus 3,7 millioner dollar i kvartalet, en forverring fra 17,9 millioner dollar på samme tid i fjor. Høyere priser på elektrisitet og lavere produksjon som følge av vedlikehold tynget resultatet.

Les også Yara-sjefen bekymret for skyhøye gasspriser

Markant oljeprisfall

Et fat Nordsjøolje koster i skrivende stund 83,74 dollar, en nedgang på 1,66 prosent fra dagen før.

Utviklingen i oljeprisen kommer etter at Kina onsdag skal ha tatt grep for å få kontroll over rekordhøye kullpriser og sikre at kullgruvene driftes med full kapasitet i et forsøk på å hindre strømmangel, skriver Reuters.

Sent tirsdag skal kinesiske myndigheter ha sagt at de vil bringe prisene tilbake til et fornuftig prisnivå og slå ned på uregelmessigheter som forstyrrer markedet eller ondsinnede spekulasjoner rundt fremtidskontrakter på kull, ifølge nyhetsbyrået.