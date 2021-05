Turbulent uke for Wall Street

Spenning knyttet til inflasjon og jobbtall har ført til store svingninger på det amerikanske aksjemarkedet denne uken. Nordea-analytiker er bekymret for at det er for mye optimisme i markedet.

Wall Street ble sterkt preget av brede fall i starten av uken.

Selv om pilene på det amerikanske aksjemarkedet har pekt oppover torsdag og fredag, har ikke de tre toneangivende indeksene klart å hente seg inn igjen for uken sett under ett.

Mot stengetid fredag kveld er den industritunge Dow Jones indeksen ned 1,55 prosent for uken, mens Nasdaq og S&P 500 er ned henholdsvis 1,80 og 1,42 prosent.

– Vi tenker at det er to hovedkrefter bak bevegelsene i aksjemarkedet denne uken, forteller Erik Bruce, analytiker i Nordea.

En av grunnene til de store bevegelsene er de positive forventingene som ligger i markedet.

– Når det kommer litt dårlige og usikre nyheter blir det derfor raskt uro, forklarer Bruce.

– Det er ofte sånn at når ting går ned og folk kaster inn håndkle, er det andre som ser kjøpsmuligheter. Derfor skaper nyhetene ekstra store svingninger.

Slik så det ut på ukens siste handelsdag:

Dow Jones opp 1,06 prosent

Nasdaq Composite opp 2,32 prosent

S&P 500 opp 1,49 prosent

Ved børsstengning handles et fat nordsjøolje for 68,70 dollar, og er opp 2,55 prosent siden midnatt.

Større fokus på tall

Nordea-analytiker Eric Bruce er bekymret for at det amerikanske markedet reagerer sterkt på midlertidige bevegelser. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– En annen utløsende faktor er inflasjonsfaren, opplyser Bruce.

Bekymring for høyere amerikansk inflasjon, og mulige konsekvenser for USAs sentralbanks pengepolitikk, har blitt knyttet til nedgang i aksjemarkedet den siste tiden.

Inflasjonstallene før børsåpning onsdag viste den største prisveksten i USA på nesten 13 år.

Landets konsumprisindeks hadde en årsvekst på 4,2 prosent i april – den største veksten siden september 2008, viste tall fra arbeidsdepartementet i USA.

– Vi har lenge sett stigende råvarepriser, og økende priser på halvledere, samtidig som at fraktratene har gått til himmels, sier Bruce.

– Dette har gitt et økt fokus på tall.

Bruce peker også på at uroen har oppstått til tross for at medlemmer ved den amerikanske sentralbanken har gått ut og sagt at bevegelsene er midlertidige.

I en tale på onsdag denne uken, gjentok Feds nestsjef Richard Clarida at sentralbanken venter at inflasjonspresset vil avta senere i år.

Forrige uke kom «månedens viktigste tall», altså amerikanske payrolls, som viser antall nye jobber utenfor landbruket i USA.

På forhånd var det ventet 1 million nye jobber, men fasiten lå på 266.000 nye jobber i april.

– Vi vet derimot at bedriftene etterspør mye arbeidskraft, påpeker Bruce.

– Vi ser også at tall på lønninger steg forrige måned, og da begynner man å lure på om det kommer til å komme en lønnsvekst.

Analytikeren forteller at den amerikanske sentralbanken ser på lønnsvekst som en driver for inflasjon.

Store svingninger for teknologi

Denne uken er det teknologisektoren på Wall Street som har sett de største svingningene.

Ved stengetid onsdag kveld hadde sektoren falt med 4,68 prosent siden handelsstarten mandag ettermiddag.

– Det har nok mye med at det er en sektor man tror vil tape på høyere renter, forteller Bruce.

– Råvarer har derimot sett en oppgang denne uken, fordi disse selskapene tjener på inflasjon. Det kan se ut som de sykliske aksjene har gjort det bedre en teknologi.

Neste uke tror analytikeren at markedets fokus på tall vil roe seg litt ned. Han har derimot fortsatt noen bekymringer.

– Generelt er min hovedbekymring at det er for mye optimisme i markedet, forteller analytikeren.

– Økonomien kommer til å skyte som en kule når vi åpner opp igjen, men hver gang det kommer negative nyheter, så blir det uro i markedet.

