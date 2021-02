Aker BP vil investere like mye som før corona-krisen: Men utbyttefesten er avlyst

Toppsjefen i et av Norges største oljeselskaper Aker BP mener de nå leverer akkurat hva Stortinget ba om i fjor: Full gass på nye oljeprosjekter for å sikre arbeidsplasser og moderasjon i utbytte til eierne.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik og robothunden Spot i Aker BP overleverer utbyggingsplanen for Valhall Hod-prosjektet til olje- og energiminister Tina Bru (H) i juni i fjor. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Det Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP slapp torsdag resultatene for fjerde kvartal 2020 og ferske planer for 2021, i forbindelse med selskapets årlige kapitalmarkedsdag.

Selskapet varsler nå en kraftig økning i investeringene fra et nivå på 1,3 milliarder dollar i fjor til mellom 2,2 og 2,3 milliarder dollar i år.

2,2 milliarder er nivået selskapet opprinnelig la opp til i fjor. Så kom coronapandemien og oljeprisfallet som førte til at selskapet og hele bransjen tok kraftige grep, med kostnadskutt, utsettelser av investeringer, kutt i utbytter og annet.

– Vi øker investeringene våre ganske radikalt, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP i et pressetreff torsdag morgen.

– Og viktigst av alt så leverer vi på skattepakken. Vi leverer på prosjektene og er moderate på utbytteøkningen, fortsetter han.

Hersvik peker på at skattepakken har sørget for at prosjekter som trolig hadde blitt satt på vent nå blir realisert.

For selskapets egen del trekker han frem Valhall Hod, satellittfeltet til Valhall som ble satt i gang med en gang skattepakken ble vedtatt, og det store Noaka-prosjektet som er under arbeid.

– Dette får effekter opp og ned langs kysten, sier Hersvik.

Aker BP anslår en produksjon på 210.000 til 220.000 fat per dag i 2021, opp fra 210.000 til 215.000 i 2020.

Samtidig anslår selskapet at produksjonskostnaden vil øke fra rundt 8,0 dollar per fat i fjor til mellom 8,5 og 9,0 dollar i 2021. Dette er ifølge selskapet en kostnadsreduksjon i norske kroner, grunnet valutakurs.

– Har fått signaler på at vi blir prioritert

Aker BP sier de skal ta investeringsbeslutninger på mellom 10 og 12 nye utbyggingsprosjekter innen utgangen av 2022 – når fristen for den midlertidige skattepakken går ut.

Stortinget vedtok i fjor vår en pakke som frigjør betydelig likviditet for oljeselskapene gjennom å enkelt sagt utsette skattebelastningen i prosjekter. I tillegg ble det et skattekutt som næringen selv ikke hadde bedt om.

Totalt er det snakk om prosjekter som vil gi Aker BP 500 millioner fat olje netto i nye ressurser, øke produksjonen til over 350.000 fat per dag i 2028 og som krever en oljepris på under 30 dollar per fat for å være lønnsomme.

– Ser du noen begrensninger i kapasiteten i leverandørindustrien nå som dere og andre oljeselskaper setter «alle koster i sving»?

– Faktum er at mesteparten av prosjektene våre gjøres innenfor veletablerte leverandørallianser. Dette er folk vi har jobbet med lenge og støttet gjennom krisen. Vi har fått signaler på at vi har fått prioritet. Så vi ser ingen kapasitetsmessige begrensninger, sier Hersvik.

Akre BPs resultater i fjerde kvartal Aker BP hadde i forkant sluppet noen nøkkeltall om fjerde kvartal, inkludert den rekordhøye produksjonen på 223.100 fat per dag. Slik ser nøkkeltallene i regnskapet ut (alle tall i dollar og er målt mot samme periode i 2019): Omsetning: 834 millioner (684 millioner)

Brutto driftsresultat (EBITDA): 623 millioner (511 millioner)

Resultat etter skatt: 129 millioner (80 millioner)

Investeringer: 298 millioner (275 millioner)

Leteutgifter: 80 millioner (54 millioner)

Skatt (betalt eller refundert): −201 millioner (-109 millioner)

Netto gjeld: 3,65 milliarder (3,77 milliarder)

Gjeldsgrad: 1,5 (uendret) Vis mer vg-expand-down

– Har prioritert investeringer over utbytter

Aker BP har i årevis vært en utbyttemaskin for Kjell Inge Røkkes Aker, oljegiganten BP og de andre eierne. Det skal selskapet fortsatt være, men på et lavere nivå.

Aker BP skulle egentlig øke utbyttenivået fra 750 til 850 millioner dollar i 2020, men coronapandemien førte til at nivået ble kuttet kraftig med 67 prosent.

Det reduserte nivået tilsvarte 283 millioner per år, men siden noe utbytte allerede var betalt i starten av 2020 endte året med utbetalinger på totalt 425 millioner dollar. I 2021 vil det betales ut 450 millioner dollar.

Tidligere hadde Aker BP et klart utbytteløfte til eierne: Utbyttene skulle økes med 100 millioner dollar årlig. Et slikt mål setter ikke selskapet nå.

– Grunnen til det er at vi har en situasjon med mye høyere volatilitet i oljeprisen og et omfattende investeringsprogram, sier Hersvik og fortsetter:

– Selv om skattepakken utløper i 2022 (søknadsfristen for prosjekter som skal omfattes, journ.anm.) er det egentlig da vi virkelig kommer i gang med prosjektene. Vi ønsker å fortsette å støtte de prosjektene og være robuste finansielt. Så skal vi distribuere et attraktivt utbytte basert på resultatene etter det.

– Kan du si litt om vurderingene som har vært gjort her, dere øker investeringene tilbake til nivået fra før krisen, men holder igjen utbyttene?

– Investeringsnivået har det vært liten tvil om. Det bestemte vi oss for i juni og jeg mener det er oljeselskapenes klare ansvar å sørge for aktivitet i leverandørindustrien, sier Hersvik.

– Det var også et klart politisk signal om moderasjon i utbytte til eierne og vi har prioritert investeringer over utbytter til aksjonærer. Det mener vi aksjonærene tjener på, for vi investerer i svært lønnsomme prosjekter som vil løfte produksjonen vår til 350.000 fat, fortsetter han.

– Har du snakket med dine to største eiere (Aker og BP, journ.anm.) om denne utbyttepolitikken?

– Dette er godkjent i styret, så svaret er ja, sier Hersvik.

Equinor kommer med sine kvartalstall neste uke og vil der presentere sine planer for 2021. Oljeselskapet Lundin, som også er en stor aktør på norsk sokkel varslet i forrige uke at de øker sitt utbytte fra 1 til 1,80 dollar per aksje – det samme nivået som før corona.

– Jeg ble litt overrasket. Det skal jeg innrømme, sier Hersvik.