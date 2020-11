Styret i Entra vil ikke anbefale budet fra SBB

Selskapet bekrefter interesse fra ytterligere en aktør.

Publisert: Oppdatert: 24. november 2020 14:05 , Publisert: 24. november 2020 13:45

Drøyt to timer etter at den svenske eiendomskjempen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) varslet et bud på Entra, kommer styret i Entra med sitt svar.

«Selv om styret setter pris på interessen rundt Entra har styret konkludert, og allerede før kunngjøringen gitt beskjed til SBB, om at det potensielle budet ikke vil bli anbefalt av styret», heter det i en melding fra selskapet.

Styret gjør det kjent at det har vært noe kontakt mellom partene, men at kunngjøringen ble gjort uten konsultasjoner med selskapet og styret.

Det kommer samtidig frem at selskapet har mottatt et separat ikke-bindene forslag fra en annen aktør, som kan eller ikke kan lede til et bud på selskapet.

«Aksjonærer rådes til å avstå fra å iverksette tiltak med hensyn til deres aksjer i selskapet som kan være til skade for deres interesser», skriver styret.

Styret bemerker videre at dersom enkelte parter øker sin beholdning i selskapet, vil det kunne påvirke muligheten for at andre parter vil engasjere seg, noe som kan påvirke muligheten for å maksimere verdiene av Entra til aksjonærene.

E24 har vært i kontakt med styreleder Siri Hatlen, som ikke har noen kommentar utover det som står i børsmeldingen.

Forbedret bud

Like etter halv tolv tirsdag varslet SBB at det planlegger et bud på 30 milliarder kroner for Entra. Det Nasdaq Stockholm-noterte selskapet vil by 165 kroner per aksje, noe som skal betales i kontanter og aksjer.

Folketrygdfondet, Nærings- og Fiskeridepartementet og de øvrige aksjonærene i Entra vil tilbys oppgjør i form av 115.5 kroner per aksje i kontanter, og 49.5 kroner i form av aksjer i Stockholm-noterte SBB.

Etter meldingen fra styret i Entra har selskapets aksje passert budet fra SBB med god margin på Oslo Børs. Entra-aksjen omsettes i skrivende stund for 172,80 kroner, opp 20,25 prosent for dagen.

«Vi ønsker at Entra blir en del av SBB og blir med oss ​​i vår ambisjon om å skape det ledende sosiale infrastrukturselskapet i Europa, et selskap med en unik, attraktiv og stabil eiendomsportefølje med lange leieavtaler, høyt belegg og en diversifisert og høykvalitets leietakerbase over hele Norden», uttaler SBB-sjef Ilija Batljan i meldingen.

