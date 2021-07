Oslo Børs med kraftigste fall siden desember

Børsen endte første handelsdag med det kraftigste fallet siden desember. Samtidig raser også oljeprisen nedover, etter Opec-enighet om produksjonsøkning og økende smittefrykt.

Publisert:

Ved stengetid har Hovedindeksen i Oslo falt med 2,39 prosent ned til 1.104 poeng. Det er den største nedgangen på en handelsdag siden desember. Sist Hovedindeksen falt like mye var 21. desember.

Også internasjonalt er aksjemarkedet ned. I Europa falt Frankfurt-børsen 2,7 prosent, mens børsene i Hongkong og Tokyo endte med nedgang.

Samtidig faller alle de viktigste indeksene i USA kraftig på ukens første handelsdag.

Oljeprisen faller også kraftig med over fem prosent til under 70 dollar per fatet, etter at oljekartellet Opec+ kom til enighet i helgen om økt produksjon fremover. Idet børsen stenger handles ett fat Nordsjø-olje til 69,55 dollar.

Oljeanalytiker Tamas Varga påpeker overfor Reuters at også utviklingen for corona-pandemien gjør investorer bekymret, noe som driver oljeprisen nedover.

I mandagens morgenrapport påpekte DNB Markets at børsfallet før helgen kan knyttes til større spredning av deltavarianten av coronaviruset.

Børsen største selskap Equinor falt 3,16 prosent, mens tungvektere som Hydro og DNB endte ned henholdsvis ned 3,39 prosent og 3,23 prosent. Yara var ned 1,36 prosent og Telenor falt 1,66 prosent ved stenging.

Mandagens taper var Fredriksen-eide Seadrill som endte ned 21,38 prosent. Equinor var den mest omsatte aksjen, mens Yara, Norsk Hydro og Orkla fulgte hakk i hæl. Alle endte med nedgang.

Aker Solutions vant milliardkontrakt

Før børsens åpningstid meldte Aker Solutions om at de vant en kontrakt på et havvindsprosjekt. Verdien på kontrakten skal være over tre milliarder kroner.

For Aker Solutions omfatter kontrakten ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og installering (EPCI) av en offshore omformerplattform.

Ved børsens åpningstid steg Aker Solutions-aksjen, men har deretter snudd til en nedgang på 4,35 prosent.

Vow skal rense cruisebåter for millioner

Selskapet Vow kom også med en gladnyhet før børsens åpningstid. Gjennom datterselskapet Scanship er selskapet tildelt kontrakter med en samlet verdi på 232,5 millioner kroner.

Avtalen gjelder «clean ships system», eller rensing av cruisebåter. Kontraktene er tildelt av et hittil ukjent europeisk skipsverft.

Vow-aksjen steg fire prosent fra start, men har deretter snudd ned og ender ned knappe 0,06 prosent.

Analytikerne forventer vekst for de mest omsatte

Tidlig mandag morgen var Aker den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Før børsåpning gjenopptok Nordea Markets deres dekning av Aker, og slapp en analyse med kjøpsanbefaling og kursmål på 900 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt. Kursmålet er det analytikerne tror aksjen vil omsettes for om omtrent et år.

Aker-aksjen steg tidligere i dag, men endte i likhet med mange av de andre tungvekterne med et betydelig fall. Ved stenging er aksjen ned 3,03 prosent.

Equinor, Børsens største selskap, fikk også vind i ryggen fra analytikerne. Storbanken Morgan Stanley høynet kursmålet fra 175 til 191 før børsåpning, ifølge Reuters. Aksjekursen i dag er på 168 kroner.

Olje-enighet i kartellet

Opec+ kom søndag til enighet om å øke oljeproduksjonen fremover. I august øker de med 400.000 fat olje om dagen, og tilsvarende hver måned frem til minst nyttår.

Det er spesielt Russland, Saudi-Arabia, Irak, Kuwait og De forente arabiske emirater som skal få produsere større mengder fremover. Den nåværende avtalen ble også forlenget til å vare ut 2022.

Fall på fall

Forrige uke falt Oslo Børs med 0,25 prosent, og spesielt fredag endte hardt med et fall på over én prosent.

Etter børsens stengetid forrige uke falt også børsene i New York, og før børsens åpningstid i dag var det like uheldig på børsene i Asia.

Nikkei i Tokyo falt 1,34 prosent, Hang Seng i Hongkong falt 0,78 prosent, mens børsene Shanghai og Shenzhen falt 0,25 og 0,13 prosent.