Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

Med en ganske stabil utvikling i fornybarporteføljen og et stort løft i olje og teknologi, bikket Kjell Inge Røkkes Aker over en milepæl på vei inn mot sommeren. Aldri før har industrikonglomeratet Aker vært verdt mer enn nå.

Aker slapp fredag resultatene for andre kvartal.

Det markerer «finalen» i Akers kvartalssesong, ettersom de fleste ulike børsnoterte selskapene i Aker-porteføljen de siste dagene har sluppet sine respektive tall.

Som et porteføljeselskap som forvalter eierskapet til de ulike selskapene i porteføljen, er det kanskje viktigste måltallet for Aker nettoverdiene – altså markedsverdien eller den bokførte verdien i alle eiendelene, fratrukket gjeld.

Den endte på 66,9 milliarder kroner ved utgangen av juni, det høyeste noensinne i Akers historie.

Nettoverdiene har økt med 5,6 milliarder kroner i kvartalet, inkludert utbetalte utbytter. I første halvår har verdiene totalt steget 14,4 milliarder, justert for utbytte.

I første halvår har nettoverdiene økt fra 718 til 901 kroner per aksje, mens aksjekursen har steget fra 560 til 635 kroner – en økning på 13,3 prosent, eller 15,5 prosent hvis man regner med utbyttet. Det er om lag på nivå med utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs.

Kjell Inge og Røkke og Aker er mest kjent for sin omfattende virksomhet innen olje, oljeservice og verft, men i fjor sommer lanserte selskapet en stor offensiv innen det grønne skiftet. Denne kommer på toppen av satsingen på industriell digitalisering.

– Prisen på brentolje og E&P-aksjer (oljeselskaper, journ.anm.) har sett en kraftig innhenting i første halvår i år, mens det har vært en mer volatil periode for «grønne aksjer». Samtidig er ikke Akers suksess i energiomstillingen målt av dagens innhøsting, men av frøene som sås, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i kvartalsrapporten.

Opp for olje, fornybar og teknologi, ned for krill

Ser man på hvorfor nettoverdiene til Aker har steget, så ser man også at alle de tre ulike grene av Aker bidrar til verdiøkningen på 14,4 milliarder i første halvår:

Med oppgangen til Aker BP ser man at oljevirksomheten fortsetter å hente seg inn etter verdifallet i 2020, da oljeprisen kollapset ned til under 20 dollar per fat – mot dagens pris på nesten 75 dollar.

Verdiøkningen i fornybarselskapet Aker Horizons skyldes utviklingen i første kvartal, da selskapet ble tatt på børs. I andre kvartal lå nettoverdiene i Aker Horizons relativt stabilt, med en nedgang på 300 millioner til 15,6 milliarder.

Postene som bidro til å dempe verdiutviklingen i kvartalet var oljeserviceselskapene Akastor og Aker Solutions, som hver trakk ned med 100 millioner, samt krillselskapet Aker BioMarine som trakk ned verdiene med tre milliarder.

Litt mindre i krigskassen

Ser man på «krigskassen» til Aker, kombinasjonen av kontantbeholdning og tilgjengelig kreditt, så har den krympet med en milliard til 1,9 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.

Størrelsen på denne likviditetsreserven har svingt en del den siste tiden.

Ved utgangen av andre kvartal i fjor var reserven 5,9 milliarder, før den falt til 4,3 milliarder ved nyttår. Ved utgangen av mars var den nede i 2,9 milliarder og ved utgangen av juni var den nede i 1,9 milliarder.

Selve kontantbeholdningen har krympet fra 900 til 500 millioner i andre kvartal.

Fallet kommer etter en periode der Aker har vært med på de store kapitalinnhentingene som har vært gjort i den store fornybarsatsingen. Totalt har det blitt hentet inn over 12 milliarder kroner i ny kapital og lån til Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen.

Aker melder ikke om noen endringer når det kommer til utbytte.

I vår ble det betalt ut 11,75 kroner per aksje og styret har fått fullmakt til å utbetalt ytterligere 11,75 kroner i høst, totalt 23,50 kroner per aksje – det samme nivået som i fjor.

