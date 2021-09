Baard Schumann går på dagen fra eiendomsselskap: – «No hard feelings»

Schumann fratrer konsernsjefstillingen i Nordr med umiddelbar virkning etter det selskapet beskriver som «et ulikt syn på hvordan virksomheten skal drives».

Baard Schumann fratrer stillingen med umiddelbar virkning.

Baard Schumanns avgang er et «resultat av ulikt syn på strategien for selskapet», skriver eiendomsselskapet i en pressemelding mandag.

– Over tid har vi erfart at styret og Schumann har et ulikt syn på hvordan virksomheten skal drives. Vi har stor respekt for Baard sin kompetanse innenfor boligutvikling, men siden vi ikke har lykkes med å finne en omforent strategi for selskapet, forlater han sin stilling, sier styreleder i Nordr Andreas S. Oulie i meldingen.

Styrelederen sier videre at Schumann har gjort «en god jobb for selskapet i året som har gått».

– Vi ønsker ham lykke til videre med nye utfordringer, legger han til.

Den avtroppende konsernsjefen sier at det har vært «arbeidsomt, spennende og givende» å jobbe med selskapet fra idé til «konsernet vi ser i dag».

– Jeg ønsker selskapet og de ansatte lykke til videre når jeg i dag trer tilbake fra stillingen som konsernsjef i Nordr, sier Schumann i meldingen.

Nordr ble startet etter at Veidekke eiendom i Norge og Sverige slo seg sammen til en organisasjon, ifølge nettsiden.

«No hard feelings»

På spørsmål om hva som skiller dem i synet på hvordan virksomheten skal drives, svarer Schumann at det er opp til selskapet å fortelle.

– Det er de som eier den der. Det har vært en helt fair og ordentlig diskusjon og det er «no hard feelings» på det, sier Schumann til E24.

– Vi skilles som venner. Jeg deltok på møtet hvor det ble orientert om i morges, og som jeg sa til de ansatte, så er det ingen dramatikk i dette. Det viktigste er at det har vært en fantastisk reise. Alle er jo strålende fornøyd med kjøpet av Nordr, sier Schumann.

Han opplyser at dette har vært en dialog mellom ham og styret i noen måneder. Om han «fikk beskjed om å fratre», vil han ikke bekrefte.

– Er man uenig med styret, så er det styret som kan sitte og konsernsjefen som må gå. Sånn er det jo alltid, sier han.

I juni i fjor ble det kjent at Ivar Tollefsens Fredensborg og John Fredriksens Norwegian Property og Union Real Estate kjøpte Veidekkes eiendommer i Norge og Sverige.

Fredensborg og Norwegian Property ble likeverdige partnere med 42,5 prosent hver, samtidig som Union Real Estate Fund III Holding skulle eie 15 prosent.

Da ble det også kjent at Schumann skulle lede virksomheten.

Gikk på dagen fra Selvaag tre år tidligere

Schumanns avgang fra Nordr skjer rundt tre år etter at han gikk av som konsernsjef i Selvaag Bolig. Også da med umiddelbar virkning.

I en pressemelding skrev eiendomsselskapet den gang at fratredelsen var på styrets initiativ, men at partene ikke ville kommentere saken ytterligere.

– Jeg kan ikke uttale meg utover det som står i meldingen, sa Baard Schumann til E24 den gang.

Da han gikk av som toppsjef i Selvaag i 2018 hadde han vært konsernsjef i ti år.