Vår Energi debuterer på børs – eierne selger aksjer for 8,9 mrd.

En av Norges største børsnoteringer gjennom tidende går av stabelen onsdag, når konsernsjef Torger Rød ringer i bjellen for oljeselskapet Vår Energi. Aksjen stiger svakt fra start.

RINGER I BJELLEN: Vår Energi og konsernsjef Torger Rød. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Vår Energi, Norges største olje- og gassprodusent etter Equinor og statlige Petoro, debuterer på Oslo Børs onsdag morgen.

Det skjer til en verdsettelse av egenkapitalen på 70 milliarder kroner, helt i bunnen av det opprinnelige intervallet på 70–79 milliarder som selskapets hær av finansielle tilretteleggere har operert med.

De eksisterende eierne, oljeselskapet Eni og oppkjøpsfondet Hitecvision, selger aksjer for 8,9 milliarder kroner i forbindelse med noteringen.

«En børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i arbeidet med å realisere vårt fulle potensial som et ledende olje- og gasselskap på den attraktive norske kontinentalsokkelen», skriver Vår Energi-sjef Torger Rød i en pressemelding.

Noen minutter etter børsåpning stiger aksjen 0,6 prosent til 28,1 kroner.

Dette er Vår Energi Norsk oljeselskap med hovedkontor i Stavanger og 900 ansatte.

Et resultat av fusjonen mellom Eni Norge AS og Point Resources i 2018.

Er i dag det tredje største oljeselskapet på norsk sokkel etter Equinor og Petoro, med en daglig produksjon på 247.000 fat.

Før aksjesalget var selskapet eid av Eni (70 prosent) og Hitecvision (30 prosent). Vis mer

Får begrenset fri flyt

Etter noteringen vil Eni og HitecVision eie henholdsvis 64,3 og 24,6 prosent, og dermed vil under 13 prosent av aksjene være fritt omsettelige i markedet.

Denne såkalte «frie flyten» av aksjer kan bli enda mindre, helt ned mot 11 prosent, hvis meglerhusene involvert i transaksjonen benytter seg av muligheten til å gjøre såkalte kursstabiliserende tiltak.

Lav fri flyt «kan påvirke handelsvolumet i aksjen negativt. Investorer kan havne i en posisjon der de ikke får solgt aksjene sine raskt, eller til markedspris, hvis det er ingen eller begrenset aktiv handel i aksjene», heter det i Vår Energis børsprospekt.

I meldingen hyller Rød sine erfarne og kunnskapsrike ansatte, og varsler betydelig verdiskaping i årene som kommer.

«Vi har satt ambisiøse vekstmål og vår kontantstrøm og solide balanse støtter opp om attraktiv avkastning for våre aksjonærer», skriver Rød.

Stor rabatt til Aker BP

E24 skrev nylig at Vår Energi verdsettes med en rabatt på 20 prosent til Aker BP, til tross for at førstnevnte produserer mer olje og gass.

– Aker BP har en historikk med å være flinke til å betale utbytte. De har gjort seg fortjent til en god prising. Et selskap som er nytt på børs, og ikke har den historikken å vise til, må egentlig finne seg i å gi rabatt i en børsnotering. Det er nok delvis derfor man velger å sammenligne seg med Aker BP, fordi da fremstår aksjen mest mulig attraktiv, sa forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg til E24 på det tidspunktet.

Vår Energis IR-ansvarlig Ida Fjellheim opplyser til E24 at 90 prosent av investorene som har tegnet seg for aksjer er institusjonelle investorer, mens de resterende er fra retailmarkedet.

Hun opplyser videre at størstedelen av de nye aksjonærene er fra Norden, men at det også er en stor andel aksjonærer fra andre europeiske land og fra USA.

Heftige utbytter

Vår Energi har utbetalt 27,4 milliarder kroner i utbytte til eierne i perioden 2019–2021, og har varslet et utbytte på minst syv milliarder kroner for 2022.

Det er drøye 1,4 milliarder ned fra nivået i 2021, men én milliard mer enn Aker BPs varslede utbytte for inneværende år.

Les også Vår Energi prises inntil 79 milliarder kroner

Les også Vår Energi går på børs: Sikter mot rause utbytter