Gustav Witzøe er klar for å miste kontrollen i Salmar

Witzøe-familiens eierandel i Salmar vil havne under 50 prosent ved en full overtakelse av NTS. – Vi vil aldri stå i veien for å bygge noe industrielt, sier Gustav Witzøe til E24.

– Jeg tror vi får et svært godt år i laksemarkedet, blant annet på grunn av lav tilbudsvekst globalt. Men ingen kan spå om veksten i etterspørselen, noe historien har vist oss, sier Salmar-sjef Gustav Witzøe til E24.

Salmar faller 0,5 prosent på Oslo Børs fredag, etter å ha levert noe svakere kvartalstall enn ventet.

Ved hovedkontoret på Frøya ytterst i Trondheimsfjorden er imidlertid optimismen stor. Nær 2,4 milliarder kroner i utbytte pumpes ut til eierne, det nest høyeste nivået noensinne.

Witzøe peker på prognoser som tilsier svært begrenset produksjonsvekst av laks globalt i 2022.

– Blir det slik, er det alle grunner til å tro på et fortsatt sterkt laksemarked. Men ingen kan spå om oljeprisen, og heller ikke om lakseprisen. Derfor må vi fortsatt satse på å være best på bærekraftig og kostnadseffektiv drift, sier Witzøe.

Klar for å bli vannet ut

Denne uken har Salmar stjålet overskriftene med et raid på konkurrenten NTS, i konkurranse med John Fredriksen-dominerte Mowi.

Et bud på 15,1 milliarder fra Salmar ble varslet på mandag, og onsdag kom bekreftelsen om at over 50 prosent av aksjonærene i NTS har forhåndsakseptert det.

Fredag kaller Salmar inn til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over kapitalforhøyelsen som må til for å finansiere budet.

Over 12 milliarder av beløpet skal gjøres opp med Salmar-aksjer, og hvis samtlige NTS-aksjonærer godtar budet, vil det innebære at de samlet får en eierandel på 13,2 prosent i Salmar.

Samtidig vil Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier for første gang vannes ut fra sin kontrollerende eierpost på 50,8 prosent, og ned til 44 prosent.

Mesteparten av aksjene eies av gründerens sønn Gustav Magnar Witzøe, som fikk overført disse allerede i 2011.

Den eneste måten for Kverva Industrier å beholde majoritetskontroll i Salmar på, er ved å kjøpe aksjer i markedet eller gjennom en rettet emisjon, ved å benytte den eksisterende emisjonsfullmakten i selskapet.

Dette vil i så fall koste gründeren og hans familie over seks milliarder kroner, ifølge E24s anslag.

– Er dette aktuelt?

– Dette spørsmålet bør egentlig rettes til Kverva og de ansatte, men prinsipielt kan jeg si følgende. Kverva vil aldri stå i veien for å bygge noe industrielt. Slik jeg har tenkt hele tiden, er at hvis det stemmer industrielt, så vil også økonomien i det være god. Det viktigste fremover er å gjøre to sterke selskaper enda sterkere, ikke å spekulere i eierandeler og prosenter, sier Witzøe.

Sammenligner med fusjon

Salmar-aksjen har steget nær ni prosent siden nyttår, og handles på historiske toppnivåer. Kverva Industriers eierandel prises til nær 40 milliarder kroner.

Witzøe peker på at den høye aksjeandelen i NTS-oppgjøret på 80 prosent, gjør transaksjonen sammenlignbar med en fusjon.

– Og det er fordi det er flere som tror på prosjektet vårt, og på Salmar som industribygger. Da blir det vanskelig for en enkeltaksjonær å stille krav om å ha en viss eierandel. Nå får vi inn flere krefter, og blir sterkere sammen, sier Witzøe.

– Så du anser det ikke lenger som viktig å bevare kontroll over visse strategiske beslutninger, som for eksempel at Frøya skal forbli tyngdepunktet for Salmar-konsernet?

– Frøya var ikke et naturlig tyngdepunkt i utgangspunktet. Men med den infrastrukturen vi har bygd her ute, med effektiv distribusjon til bearbeidingsanlegg, i det beste området for produksjon av laks i Norge, så er det blitt det, sier Witzøe.

– Så kan man si at når man får en viss størrelse, blir det mer naturlig at noen aktiviteter kan legges til for eksempel Trondheim, og med industrielle tyngdepunkter flere steder langs norskekysten. Det er nye tider, andre behov og man må sørge for at selskapet er attraktivt nok til å tiltrekke seg de beste folkene, legger han til.

Tror fortsatt formuesskatt slår ut negativt

I fjor sommer fikk Witzøe mye oppmerksomhet ved å gå hardt ut mot formuesskatten i et intervju med VG.

– Det tapper bedriften for ressurser – som hindrer at du kan bevare arbeidsplassene du har eller utvikle nye arbeidsplasser. Det henger ikke på greip, sa Witzøe blant annet.

- Salmar er i ferd med å gjennomføre sitt største oppkjøp noensinne, foran nesen på utenlandskeide Mowi. Samtidig skal dere betale ut det nest høyeste utbytte noensinne. Det virker ikke som norsk formuesskatt er til hinder for å investere og sikre ny vekst og arbeidsplasser?

– Selvsagt ikke i enhver sammenheng. Dette er ikke et utbytte til familien Witzøe, men til vårt industrielle investeringsselskap Kverva, samt tusenvis av andre aksjonærer, med den norske staten som en av de største (gjennom Folketrygdfondet, red. anm.). Dessuten må vår familie tappe Kverva for rundt en halv milliard kroner for å betale særnorsk formuesskatt som våre utenlandske eiere slipper, sier Witzøe.

– Derfor er vi på en måte som kjerringa mot strømmen. Akkurat nå som vi har en fantastisk inntjening, hindrer ikke formuesskatten det planlagte oppkjøpet. Men den reduserer egenkapitalen i Kverva med en halv milliard som ellers kunne vært brukt til nye investeringer og flere arbeidsplasser, legger han til.

Han sier han er helt sikker på at Kverva og SalMar hadde klart å skape en bedre forrenting for staten gjennom aktiviteten sin, enn at staten skal dra inn formuesskatt.

– Det er et paradoks at et politisk flertall i Norge har bestemt at eiere av norske bedrifter skal betale langt høyere skatt på sitt eierskap enn utenlandske konkurrenter, og at denne høye ekstra skatten på å bo i Norge nå er økt med hundre prosent, sier Witzøe.

Han advarer mot å tro at de gode tidene i bransjen vil vare evig.

– Vi må vi rigge oss for en framtid som er mer normalisert når det gjelder inntjening, sier Witzøe.

– Vi skal ut i verden

Han har mer lyst til å snakke om hvilket «kraftsentrum» en kombinasjon av Salmar og NTS vil bli.

Witzøe mener selv det nye selskapet vil ha sin produksjon i «de beste områdene naturen har skapt for den atlantiske laksen», det vil si norskekysten fra Møre og Trøndelag og videre nordover.

E24 skrev onsdag at Salmar vil rykke opp til å bli verdens nest største oppdrettsselskap som følge av transaksjonen, og puster Mowi i nakken som Norges største aktør.

– Her på Frøya har vi alltid konkurrert mot naboøya Hitra, og det er veldig mye bra i det, for det holder oss på tå hev, sier Witzøe.

– Men det handler egentlig ikke om å slå naboen, vi skal ut i den store verden og levere mat. Der er konkurransen steintøff, og størrelse betyr en god del når vi skal konkurrere med verdens matvaregiganter. For resten av havbruksnæringen er det også viktige at Norge har noen større lokomotiv som kan gå i bresjen, avslutter Salmar-sjefen.

