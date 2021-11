Regjeringen vurderer strømtiltak i krypto-mining: – Vanskelig å forsvare den omfattende bruken

Bitcoin og annen kryptovalutta utstedes ikke av en sentralbank, og har heller ikke andre underliggende verdier som for eksempel gull bak seg. For å hindre inflasjon kreves det at kraftige datamaskiner utfører svært omfattende algoritmer for å lage bitcoins. Kompleksiteten i prosessen holder mengden bitcoins tilgjengelig nede.

Dette kalles «mining», gruvegraving. Prosessen med å «grave» kan enkelt forklares med at datamaskiner må gjør komplekse utregninger for at de skal belønnes med diamanter - kryptovaluta.

Datamaskinene som «utvinner» bitcoin er svært kraftige, og bruker stadig mer strøm.

Totalt anslås det at den globale utvinningen av bitcoin nå bruker 116 terawattimer (TWh) i året, viser beregninger fra Cambridge University. Til sammenligning var hele det norske strømforbruket på 133 TWh i fjor, ifølge Statnett.