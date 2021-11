Equinor vil samarbeide med koreansk selskap om havvindprosjekt

Equinor vil bruke Wind Semi i sine prosjekter i Sør-Korea, siden denne teknologien er blitt utviklet spesielt for koreanske farvann og lokale forhold.

Equinor er operatør av verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland ( megawatt). Vis mer

Equinor har inngått en intensjonsavtale med det koreanske selskapet East-West Power om å samarbeide om havvindsprosjekter til en samlet kapasitet på 3 GW i Sør-Korea.

Selskapet skriver i meldingen at koreanske myndigheter har en ambisjon om å øke produksjonen av fornybarkraft med omtrent 60 gigawatt frem til 2034. Av dette skal 12 gigawatt komme fra havvind innen 2030.

Hvis Equinor skulle få muligheten til å bygge ut 3.000 megawatt i Sør-Korea, vil det være på linje med det selskapet har fått til i USA, der selskapet sitter på tre store prosjekter som skal bygges ut, på totalt 3.300 megawatt.

Det står også at ettersom havet utenfor kysten av Korea er dypt, kreves det flytende havvindløsninger for å realisere sørkoreanske myndigheters fornybarambisjoner. Til sammenligning er Hywind Tampen på bare 88 megawatt, og verdens første flytende havvindpark, Hywind Skottland, var på bare 30 megawatt.

Equinor vil bidra med blant annet kompetanse på drift- og vedlikehold.

Vil bruke egen teknologi

I Sør-Korea er havet dypt, og det betyr at det kreves flytende havvind, som så langt er mer umoden og dyrere teknologi enn bunnfaste havvindturbiner.

I Sør-Korea vil Equinor droppe den velkjente sylinderformede sparebøye-teknologien fra Hywind-konseptet, som den har brukt på sine første flytende havvindanlegg i i Skottland og på Hywind Tampen i Norge. Selskapet vil heller gå for en enklere konstruksjon kalt Wind Semi, som består av halvt nedsenkbare plattformer som turbinene står på.

Konseptet ble lagt frem i begynnelsen av november. I den forbindelse sa direktør for Flytende havvind i Equinor, Sonja C. Indrebø:

– Vi er klare til å utvikle neste generasjons fullskala flytende havvindparker for kommersiell drift i Skottland.

Første kommersielle flytende havvindpark

– Sør-Korea har som mål å bli et av de ledende globale markedene for havvind de neste ti årene. Sammen med EWP er vi klare til å bidra til gjennomføringen av landets planer, både på kort og lang sikt. Vi ønsker å utvikle den første kommersielle flytende havvindparken i Sør-Korea, sier konserndirektør for Fornybar i Equinor.

Han legger til at de har samarbeidet med den koreanske forsyningskjeden i mange år, og derfor kjenner deres kvaliteter og kompetanse.

– Nå ser vi en stor mulighet til å ta i bruk vår erfaring og bygge en ny industri sammen med den koreanske forsyningskjeden som er i verdensklasse.

Flere gigantprosjekt

Equinor fikk også nylig sikret seg statsgaranterte priser på havvind i Polen, med to store prosjekter på til sammen 1.440 megawatt.

Fra før jobber Equinor også sammen med SSE og Eni på å bygge gigantprosjektet Doggerbank i Storbritannia, som blir verdens største havvindprosjekt på rundt 3.600 megawatt. Dette prosjektet alene vil totalt kunne levere rundt 18 terawattimer strøm i året, som tilsvarer 12 prosent av den norske vannkraftproduksjonen.

Mens Equinors tidligere store prosjekter gjelder for bunnfast havvind, altså turbiner festet i havbunnen, er det nye nå at Equinor også kan være i ferd med å sikre seg rettighetene til å bygge ut kjempestore prosjekter innen flytende havvind.