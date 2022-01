Global uro ga kraftig fall på Oslo Børs

Uro i finansmarkedene sendte Hovedindeksen kraftig i minus. Flere lakseselskaper gjorde det samtidig bra etter at Mowi varslet at det vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner.

Nedgangen på Børsen satt fart utover mandagen. Hovedindeksen endte til slutt med et fall på 3,45 prosent.

De øvrige europeiske og nordiske børsene faller samtidig markant. Helsinki-børsen faller over 4 prosent, og både Stockholms- og København-børsen er ned over 3,5 prosent. Samtidig faller Dax-indeksen i Frankfurt rundt 3,5 prosent, og det kraftig fall i London og Paris.

Dermed fortsetter uroen fra før helgen der teknologitunge Nasdaq blant annet hadde sin verste uke siden oktober 2020.

– Oslo Børs er ikke frakoblet, det er høy korrelasjon med markedet forøvrig. Børsen blir dratt med i dragsuget uansett, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management.

– Det er samtidig viktig å huske på at de globale aksjemarkedene har gitt tosifret avkastning tre år på rad. Det er ikke normalen, legger han til

Generell risikofrykt preger markedene

Bekymringer knyttet til fremtidige rentehevinger har skapt uro i markedene siden nyttår. Selv om rentefrykt fortsatt preger markedene, har det de siste dagene skiftet til en mer generell risikofrykt, mener Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Wealth Management.

– Det er selvforsterkende når markedet faller. Mange er redd for at vi er inne i en kraftig korreksjon og selger seg derfor ut, sier Bruce til E24.

– Det er ofte sånn at hvis du tror at dette er starten på noe verre, så selger du deg ut, legger han til.

Verdens aksjemarkeder venter nå på onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

USAs sentralbank signaliserte i desember at renten skulle heves, og at det vil starte i mars. Det vil i så fall bli den første renteendringen etter krisekuttene våren 2020. Den brede forventningen er at det kommer fire rentehevinger fra Federal Reserve i 2022.

Oljepris-fall

Oljeprisen har også falt noe tilbake, og nedgangen har tiltatt mandag ettermiddag. Et fat Nordsjøolje (brent spot) koster like etter Oslo Børs stengte 86,28 dollar.

Oljekjempen Equinor var likevel blant de store selskapene som klarte seg best på en tung børsdag. Aksjen var opp mye av dagen, og endte med svak nedgang på 0,06 prosent som den mest omsatte.

Aker BP (ned 3,78 prosent), Hydro (ned 4,29 prosent) og Nordic Semiconductor (6,69 prosent) var de nest på listen over mest omsatte, og var med å trekke Børsen ned.

Autostore falt også mandag, etter at robotlagerselskapet tidligere på dagen understreket at søksmålene mot Ocado opprettholdes. Aksjen endte med å falle 5,43 prosent,

Ukraina-konflikt kan påvirke markedene

Erik Bruce mener også at den økte geopolitiske spenningen mellom USA og Russland, grunnet konflikten mellom Russland og Ukraina, kan påvirke markedene negativt.

– Men, sist gang Russland invaderte Ukraina, så var det lite utfall på børsen, legger han til.

USAs Utenriksdepartementet anbefalte søndag at alle amerikanske statsborgere i Ukraina bør forlate landet umiddelbart, med henvisning til Russlands militære oppbygging på grensen, ifølge CNBC.

Moskva-børsen faller 9 prosent mandag ettermiddag, og er nå ned nær 20 prosent hittil i år.

Laksehopp

Her hjemme fortsatte maktkampen i NTS å prege overskriftene. I løpet av helgen ble det kjent at aksjonærgruppen igjen ønsker en ekstraordinær generalforsamling for å gjøre endringer i styret.

Mandag morgen tok saken en helt ny vending da Mowi varslet at det vil by på NTS. Mowi vil betale 110 kroner per aksje, noe som gir en samlet verdsettelse på 13,8 milliarder kroner for hele NTS.

NTS-aksjen steg 10,50 prosent til 121 kroner. Samtidig endte Mowi-aksjen ned 2,57 prosent.

Tidligere denne måneden inngikk NTS og Norway Royal Salmon (NRS) en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen sistnevnte med NTS’ heleide oppdrettsselskap Salmonor. Dette har ført til store utslag i NRS-aksjen ettersom konflikten i NTS har utspilt seg.

Etter Mowi-budet steg NRS-aksjen mandag 5,92 prosent.