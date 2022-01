Lakseselskaper stiger kraftig etter Mowi-bud

Flere lakseselskaper er i fokus etter at Mowi varslet at det vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo Børs starter dagen i relativt flatt terreng. Hovedindeksen er ned 0,02 prosent ti minutter ut i handelsdagen.

Utviklingen kommer etter at det har vært blandet stemning på de asiatiske børsene i morgentimene.

Oljeprisen har steget rundt 1,40 dollar fra Børsen stengte fredag ettermidddag. Et fat Nordsjøolje (brent spot) omsettes ved børsåpning for 88,35 dollar.

Oljekjempen Equinor klatrer 2,08 prosent som Børsens mest omsatte. Samtidig stiger Aker BP 1,11 prosent.

Laksehopp

Her hjemme fortsetter maktkampen i NTS å prege overskriftene. I løpet av helgen ble det kjent at aksjonærgruppen igjen ønsker en ekstraordinær generalforsamling for å gjøre endringer i styret.

Mandag morgen tok saken en helt ny vending da Mowi varslet at det vil by på NTS. Mowi vil betale 110 kroner per aksje, noe som gir en samlet verdsettelse på 13,8 milliarder kroner for hele NTS.

– Vi er invitert av et flertall av aksjonærene i NTS til å komme med et tilbud på NTS-gruppen. Dette er en vennlig respons på den henvendelsen, og et industrielt fremstøt fra Mowi sin side, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24.

– Så håper vi et slikt tilbud kan være attraktivt for selskapets aksjonærer og ansatte, sier han.

NTS-aksjen stiger 12,33 prosent til 123 kroner etter et kvarters handel. Samtidig er Mowi-aksjen opp 1,84 prosent.

Tidligere denne måneden inngikk NTS og Norway Royal Salmon (NRS) en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen sistnevnte med NTS’ heleide oppdrettsselskap Salmonor. Dette har ført til store utslag i NRS-aksjen ettersom konflikten i NTS har utspilt seg.

Etter Mowi-budet stiger NRS-aksjen 5,81 prosent.

Les også Mowi vil kjøpe NTS for 13,8 milliarder kroner

Fed-møte preger uken

Verdens aksjemarkeder venter nå på onsdagens rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

Før jul startet banken en stadig raskere nedtrapping av støttekjøp, og det er ventet at den onsdag kan komme til å varsle en renteheving i mars.

Det vil i så fall bli den første renteendringen etter krisekuttene våren 2020.

Det er den kraftige prisveksten i USA som har fått Federal Reserve til å bli stadig mer villig til å fremskynde rentehevinger. Inflasjonen var i desember på syv prosent, noe som er det høyeste siden 1982.