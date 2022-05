Dette skjer til uken: Kan bli feststemning i tide til 17. mai

Tallslipp fra Kina på mandag vil røpe hvordan den hardhendte pandemihåndteringen påvirker økonomien.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror økt mobilitet over landegrensene kan bidra til mindre lønnspress i Norge fremover.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er ikke de tyngste nøkkeltallene som kommer denne uken, men bakteppet med mye uro og store bevegelser i finansmarkedene gjør i seg selv at det blir en spennende uke, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank.

I uken som gikk falt blant annet den brede S & P 500-indeksen i USA med over fem prosent, før den i slutten av uken hentet seg inn med fire prosents oppgang.

– Vi har sett ganske store utslag i alle markeder. På toppen av dette er Kinas håndtering av pandemien, sier Knudsen til E24 søndag.

Uken som kommer begynner med et talldryss fra nettopp Kina.

– Vi får denne månedspakken, med tall over industriproduksjon, investeringer og detaljhandel. Det kan gi noen signaler om Kina er bedre eller verre enn forventet, sier Knudsen.

Dette skjer denne uken Mandag Kvartalstall fra Nykode Therapeutics

Kvartalstall fra Ryanair

Tall over handelsbalansen for Norge i april

Tall over industriproduksjon, detaljhandel og investeringer for Kina i april

Tall over handelsbalansen for eurosonen i mars Tirsdag Oslo Børs er stengt på grunn av 17. mai

Kvartalstall fra Walmart og Home Depot

Tall over industriproduksjon og detaljhandel for USA i april

Tall over sysselsetting og foreløpig BNP for eurosonen i første kvartal

Direktesendt intervju med sentralbanksjef Jerome Powell i USA Onsdag Kvartalstall fra Alternus Energy

Tall over inflasjon for Storbritannia i april

Ukentlige tall over lakseeksport for Norge

Ukentlige tall over vannmagasin for Norge Torsdag Kvartalstall fra BW LPG, Webstep, Kid, Olav Thon Eiendomsselskap, American Shipping Company, Byggma, Borgestad, Bouvet, Eidesvik Offshore, DOF, Golden Ocean, KMC Properties, MPC Container Ships, GC Rieber Shipping, Everfuel, Måsøval, CSAM, Argeo, Norsk titanium og Kalera

Tall over salg av eksisterendeboliger for USA i april Fredag Kvartalstall fra Bewi, Electromagnetic Geoservices, Seabird Exploration, Baltic Sea Properties, Green Minerals, Nordic Halibut, Nordhealth, Nordic Unmanned, Ørn Software, Patientsky, Pyrum Innovations og 5th Planet Games

Tall over byggeareal og skatteregnskap for Norge i april

Tall over detaljhandel for Storbritannia i apil

Foreløpige tall over forbrukertillit for eurosonen i mai Vis mer

Lite sannsynlig med høyere rentehopp

Dagen etter tallene som avslører stoda i kinesisk økonomi vil sentralbanksjefen i USA intervjues på direkten.

– Alt sentralbanksjef Powell sier nå får veldig høy oppmerksomhet, sier Knudsen.

Sentralbanksjef i USA, Jerome Powell

Tidligere i mai hevet Powell og sentralbanken i USA styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Et slikt hopp har ikke blitt gjort på 22 år.

– På et vis har han sagt at det ikke kommer rentehevinger på 0,75 prosent, og at de vil begrense seg til 0,5 prosentpoeng, men det er fortsatt noe usikkerhet. I intervjuet vil han nok holde på den linjen, men kjerneinflasjonen fra forrige uke viser at den fortsatt ligger høyt og dette er avhengig av hvilke data som kommer inn, sier sjeføkonomen i Rogalandsbanken.

Les på E24+ – Hvordan skaffer jeg penger til å starte bedrift?

Feststemning dagen før 17. mai

Dagen før nasjonaldagen får vi også tall over hvor mye mynt som klinger i statskassen. Statistisk sentralbyrå kommer da med tall over utenrikshandelen i april.

– Gassprisene har vært høye. Det gir gode inntekter, samtidig som strømprisene også har vært høye. Det kan skape noen overskrifter, sier Knudsen.

To dager etter 17. mai får vi også vite hvor mange som befinner seg i Norge. Da oppdaterer SSB statistikken over befolkningen.

– Befolkningsveksten har vært dempet under pandemien, men man venter nå at det kommer flere over landegrensene. Det kan bidra til å dempe presset i arbeidsmarkedet, hvor det er rekordhøyt antall ledige stillinger og den laveste arbeidsledigheten på 15 år for tiden, forteller Knudsen.