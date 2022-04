Konfrontert av Elon Musk: Hevder Bill Gates har milliard-veddemål mot Tesla

Verdens rikeste mann gyver løs på verdens fjerde rikeste, Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Microsoft-grunnlegger og tidligere verdens rikeste mann, Bill Gates, skal ha gjort seg upopulær hos verdens nåværende rikeste mann, Tesla-sjef Elon Musk.

Tesla-sjef Elon Musk skal ha konfrontert Microsoft-grunnlegger Bill Gates om et milliard-veddemål på at Tesla kommer til å gå ned i verdi, ifølge Musk selv.

– Jeg hørte fra flere folk at Gates hadde en short på en halv milliard dollar mot Tesla, så jeg spurte ham, skriver Musk på Twitter.

En halv milliard dollar tilsvarer 4,5 milliarder kroner.

En «short» er en måte å handle aksjer på, som gjør at man tjener penger på at aksjen går ned i verdi. Manøveren er på noen måter det motsatte av å kjøpe aksjer i et selskap, hvor man tjener penger på at aksjen går opp i verdi.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

En shortskvis er noe som skjer i aksjer som har en stor andel investorer som vedder på kursfall. Når slike aksjer plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, og dette kan føre til at shortselgerne enten ønsker eller blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen.

Det skaper et unaturlig stort positivt trykk på aksjen, som gjerne fører til en betydelig kursoppgang. Vis mer

Musks utspill kom som et svar på en Twitter-melding som angivelig viste SMS-meldinger mellom Bill Gates og Elon Musk.

Meldingene viser Musk som spør rett ut «Har du fortsatt en short på en halv milliard mot Tesla?», og et svar fra Gates som bekrefter: «Beklager å si det, men jeg har ikke kvittet meg med denne».

– Er disse ekte, spurte en Twitter-bruker.

– Ja, svarte Musk.

Videre i meldingene skal Gates ha sagt at han ville diskutere filantropi med Musk, men Musk skal da ha svart at han ikke kan ta Microsoft-grunnleggerens klimarelaterte filantropi seriøst når han samtidig kan tjene på at Tesla går ned i verdi, siden Tesla er «selskapet som gjør mest for å løse klimaendringene», ifølge Musk selv.

Gates selv har hverken bekreftet eller avkreftet at meldingene er ekte.

Gyver løs på Microsoft-grunnleggeren

Nå langer Tesla-sjefen ut mot Gates på Twitter.

Fredag kveld la han ut et bilde av Gates og sammenlignet ham med en emoji av en gravid mann.

– I tilfelle du må bli kvitt en «boner» raskt, skriver Musk i Twitter-meldingen.

– Bryr seg ikke om klimaendringer

En annen Twitter-bruker skriver etter krangelen at Gates, ved å «shorte» Tesla, har bevist at han ikke bryr seg om klimaendringer.

I en Twitter-melding sier Tesla-sjefen seg enig.

– Ja, skriver Musk.

Siste i rekken av Twitter-kontroverser

Musk har for tiden et bud på selskapet Twitter på 375 milliarder kroner, noe som tilsvarer under én femtedel av hans totale formue.

Det førte blant annet til at han også forrige helg lagde oppstyr på Twitter. Han kunngjorde da at styremedlemmer i Twitter ikke vil motta honorar hvis budet hans lykkes.

Musk lot det også være opp til en Twitter-avstemning om han skulle selge Tesla-aksjer for 240 milliarder kroner, selv om han senere har blitt kritisert for at dette bare var en unnskyldning for å selge seg ned uten at det skulle oppfattes negativt.

Tesla-sjefen blir også for tiden saksøkt for en Twitter-melding som dommeren i saken har kommet fram til var usann, ifølge en oppdatering i saken forrige uke.

På Bloombergs milliardærindeks rangeres Elon Musk som verdens rikeste med en anslått nettoformue på 259 milliarder dollar. Bill Gates ligger på en fjerdeplass med 127 milliarder dollar.