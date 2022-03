Oljefondet kan bli sittende med russiske aksjer: – Kan i verste fall skje

Oljefondets 27,4 milliarder kroner i russiske aksjer ved nyttår kan være verdiløse. Fondets leder Nicolai Tangen er usikker på om han får solgt dem eller om de må gis bort. – Det vet vi ikke, sier han.

Dette er et av russiske Sberbanks kontorer i slovenske Ljubljana. Sberbank er en av Oljefondets største russiske aksjeposter. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Oljefondet anslår at verdien på de russiske aksjene bare er 2,5 milliarder kroner etter at Ukraina-krigen brøt ut. Det er en brøkdel av verdien ved nyttår, da de samme aksjene var verdt 27,4 milliarder kroner.

Det opplyste Oljefondets leder Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande på en pressekonferanse torsdag. De understreket at det var usikkert hvilken verdi aksjene faktisk har.

– Hvorfor er det så vanskelig å si hva de er verdt?

– De omsettes ikke, det er omsetningsstopp på børsen. Så da finnes det ikke en reell markedspris, sier Tangen til E24.

For å gjøre en vurdering av verdiene har Oljefondet sett på handelen med aksjer som Sberbank og Gazprom i London, hvor de fortsatt er i handelen.

– Så da har vi tatt London-handelen, og så har vi gjort så godt vi kan når det gjelder å estimere hva resten av porteføljen er verdt, sier han.

Vet ikke om aksjene kan selges

Regjeringen varslet i helgen at Oljefondet vil bli pålagt å kvitte seg med de russiske aksjene. Finansdepartementet har bedt Norges Bank om å lage en plan for å selge seg ned i Russland. Planen skal leveres innen 15. mars.

– Hva kan man gjøre for å kvitte seg med aksjene hvis det ikke er lov å selge russiske eiendeler?

– Det er det vi skal finne ut av, og sette inn i den planen. Nå har vi et par uker, og jeg vil tro at man ser det lite grann tydeligere i løpet av de neste to ukene, sier han.

– Er det i det hele tatt mulig å kvitte seg med aksjene, må man gi dem vekk?

– Det vet vi ikke. Men om man selger dem for bitte lite eller om man gir dem bort, det er ikke så veldig stor forskjell for oss, dessverre, sier Tangen.

– Hvem skal få dem?

– De som ikke skal få dem er de 650 som står på sanksjonslisten, sier Tangen.

Oljefondets leder Nicolai Tangen (t.h.) og nestleder Trond Grande. Vis mer

Kan bli sittende med aksjene

– Kan man i verste fall bli sittende med disse aksjene ganske lenge?

– Det kan i verste fall skje, hvis det ikke blir noen omsetning av de aksjene, sier Tangen.

– Dere valgte samme strategi som i 2014 med Krim-anneksjonen, og sitte stille og ikke gjøre noe. Hvorfor er ting blitt annerledes nå?

– Det er en mye mer alvorlig situasjon. Det er et mer alvorlig overgrep som har skjedd, med påfølgende mye mer alvorlige sanksjoner, sier Tangen.

Dyrere olje, gass og råvarer

Sanksjoner og tiltak mot Russland bidrar til stor usikkerhet i markedene og kraftig økte priser på råvarer som olje, gass, kull og aluminium. Også drivstoff som bensin og diesel og strømprisen kan stige i kjølvannet av Ukraina-krisen, og landbruksvarer som hvete skyter også i været. Hvis prisveksten internasjonalt holder seg høy, kan det også føre til økte renter.

– Det er helt klart negativt. Prisstigning er en av de største truslene mot verdien på Oljefondet. Så det er negativt, sier Tangen.

– Men fondets rammeverk er robust, og du kunne i teorien ha solgt deg ut før krigen?

– I teorien kunne vi det, og vi kunne ha tatt dette opp med styret og Finansdepartementet. Så dette er vårt ansvar, sier han.

– Og da måtte man sagt at dette var en så dramatisk situasjon at dere måtte selge dere ned?

– Vi har fleksibilitet innenfor vårt mandat til å kunne gjøre den type ting, så dette er vår beslutning, sier Tangen.

– Hvorfor valgte dere å ikke gjøre det?

– Fordi vi ikke ventet at Ukraina skulle bli invadert, sier Tangen.

Slik kan aksjene selges

Russland har ifølge Reuters varslet at utlendinger ikke vil kunne selge sine eiendeler i landet, men Oljefondets nestleder Trond Grande har ikke registrert noe formelt varsel om dette ennå.

– Vi har ikke sett noen offisielle uttalelser som peker i den retningen, det er mange rykter om det. Men for alle praktiske formål er det heller ikke mulig å handle på Moskva-børsen, da den er stengt, sier Grande til E24.

– Hvis man skulle få solgt aksjene, er det mulig å overføre penger til Norge?

– På det nåværende tidspunkt er det så mange usikre momenter, herunder det du nevner, så det er noe vi får ta med i planen vår, og ta forbehold om at det lar seg gjøre å både selge til de man vil selge til, og få pengene faktisk tilbake til fondet, sier han.

Det er flere ting som må ordne seg for at fondet eventuelt skal få solgt aksjene sine, påpeker Grande.

– Det er at det er et eller annet marked hvor det er mulig å avhende aksjene, at man har trygghet for at man ikke bryter sanksjoner, altså hvem er det som kjøper aksjene, og det at vi kan få pengene i det salget gir en eller annen proveny. Det er de viktigste tingene, sier han.