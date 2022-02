Russlands sentralbank øker styringsrenten til 20 prosent

Russlands sentralbank øker styringsrenten til 20 prosent, fra tidligere 9,5 prosent. – Det måtte komme, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB.

Det melder Bloomberg, som viser til en uttalelse på sentralbankens nettsider. Banken viser blant annet til hensynet til finansiell stabilitet.

Grepet kommer etter nye sanksjoner mot sentralbanken og mot Russland i helgen. De siste dagene har det vært køer av russere som ønsker å ta ut penger fra minibankene. Høyere renter kan potensielt lokke noen fra å beholde pengene i banken, påpeker analytikere.

Den russiske sentralbanken økte tidligere denne måneden renten til 9,5 prosent, ifølge Reuters.

Den norske styringsrenten ligger til sammenligning på 0,5 prosent.

– Ikke den siste

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er ikke overrasket over at det kommer enda en renteheving i Russland.

– Vi er vitne til starten på det man på godt norsk kan kalle et «bank run». Russerne er i ferd med å ta ut det de kan av kontanter. I den situasjonen så er det eneste man kan gjøre for å prøve å bremse det, å sette opp renten, sier han.

Han mener rentehevinger er et av få virkemidler Russlands sentralbank har igjen i verktøykassa.

– Det måtte komme, etter helgens sanksjoner. I den situasjonen Russlands sentralbank er i nå, så er de blitt fratatt noen av de beste virkemidlene sine. Det som gjenstår nå er i prinsippet tre virkemidler; styringsrenten, likviditetstilførsel til bankene i rubler, og kapitalkontroller, altså kontroll med flyten av penger inn og ut av landet, sier Østnor.

– Allerede i forrige uke tilbød sentralbanken likviditet til bankene som førstelinjetiltak. Men med de sanksjonene som nå er varslet, selv om man ikke vet helt hvordan de utformes, så må man gjøre det man kan gjøre. Dette er nok ikke den siste rentehevingen man ser i Russland, sier han.

Kraftig svekket rubel

Den russiske rubelen er kraftig svekket og handles på bunnivåer mot dollar i Asia etter helgens nye sanksjoner mot Russland. BP varslet i helgen at selskapet vil selge seg ned i russiske Rosneft, Equinor vil ut av sine russiske prosjekter, og investorer som det norske Oljefondet skal ut av russiske aksjer.

På ett tidspunkt mandag morgen var en dollar verdt 119 rubler, fra om lag 84 rubler dagen før, skriver CNBC. Rubelen handlet dermed på sitt svakeste nivå noensinne mot dollar, etter tidligere å ha nådd en bunn på 90 rubler per dollar, skriver Reuters.

Rubelen skal ha hentet seg noe inn igjen til rundt 110 rubler per dollar etter en tids handel i Asia, skriver Reuters.

– Nær sagt umulig

Russland har innført kapitalkontroll ved å fryse utlendingers verdipapirer i Russland, påpeker Østnor. Han er usikker på hvor rubelen vil bevege seg.

– Nå har rubelen gått rundt 30 prosent. Den kan godt svekke seg ytterligere like mye eller enda mer. Det å finne den rette prisen på rubelen nå er nær sagt umulig, sier Østnor.

De nye sanksjonene mot Russland skaper usikkerhet, og det kan føre til at handelen med Russland og i rubelen stanser opp, tror DNB-analytikeren.

– Vi leser nå at kinesiske banker ikke vil gjøre opp oljehandler med Russland. Her trår mange banker varsomt. Det kan føre til at valutahandelen stopper opp, sier han.

Tror på flere rentehevinger

Seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Wealth Management er enig i at det kan bli flere rentehevinger i Russland.

– Jeg ser at rubelen styrker seg noen etter den meldingen fra sentralbanken, men rubelen er fortsatt veldig svak sammenlignet med der vi kom fra. Jeg er redd dette ikke er siste gang Russland sentralbank hever renten, sier han.

– Hvor mye kan renten øke?

– Det er vanskelig å si. Under oljeprissjokket i 2014 var renten kortvarig oppe på 17 prosent. Dette er en langt mer alvorlig situasjon enn det vi så da. Jeg tror sanksjonene kan svekke den russiske økonomien enda mer enn oljeprisfallet fra 2014. Så det er nok litt igjen på oppsiden på renten, men hvor mye, det er vanskelig å si, sier han.

– Det kan jo være at Russland og Zelensky blir enige om en form for avtale, slik at dette kanskje blir toppen i renten i Russland. Men inntil videre vil nok tilliten til russisk økonomi svinge med nyhetsoverskriftene og den økonomiske utviklingen. Lavere tillit til russisk økonomi kan legge press på valutaen og presse sentralbanken til å heve mer, sier Bernhardsen.

Han peker på at det blir krevende for utenlandske investorer å ha penger i Russland med nye sanksjoner som rammer betalinger og overføringer av valuta.

– Det er usikkert hvordan sanksjonene vil påvirke Russland, men dette blir tungt, sier Bernhardsen.

– Årsaken til mye av rubelsvekkelsen er at utenlandske investorer nå skyr Russland, sier han.

– Vi ser at det har effekt

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management er usikker på om det vil komme flere hevinger.

– Hvis den russiske rubelen fortsetter å falle, så kan det komme flere hevinger. Hvis det derimot startes forhandlinger om å stanse krigen, så kan dette endre seg fort. Men akkurat nå er det veldig stor usikkerhet, sier Wilhelmsen til E24.

Han mener at det er effektive sanksjoner som Vesten nå har gått sammen om.

– Jeg tror ikke vi har sett en så koordinert sanksjon mot ett land så raskt tidligere, og vi ser at det har effekt. Du ser utslaget i valutakursen og at sentralbanken nå hever styringsrenten til 20 prosent. Børsene har ikke åpnet i Russland enda, men vi ser at det er en dramatisk situasjon for russisk økonomi og for russiske markeder, sier han.

– Hvorfor setter sentralbanken opp renten?

– Det er fordi den russiske rubelen er i fritt fall etter de nye sanksjonene som er varslet, som at Russland ikke får delta i Swift-samarbeidet. Veldig mange investorer ønsker å trekke seg ut av russiske verdipapirer, inkludert Oljefondet. Og når alle vil trekke ut sine investeringer, så faller rubelen. Det er for å bremse det fallet at man nå setter opp renten så mye. Dette vil også ha en dramatisk effekt på økonomien, men sentralbanken må gjøre det for å prøve å dempe fallet i rubelen. For dersom fallet fortsetter, kan man i verste fall ende opp med veldig høy inflasjon og kanskje hyperinflasjon, sier han.

– Men en heving bremser ikke utenlandske investorer fra å ta ut pengene?

– Det gjør jo ikke det, men normalt er det slik at en så høy rente vil bidra til å dempe et fall i valutakursen. Problemet her er at det ikke er sikkert det fungerer, for det er politiske grunner til at land og investorer går ut, sier han.

– Nå har også russiske myndigheter bestemt at det ikke skal være lov å selge russiske aksjer. Så for eksempel Oljefondet som skal ut, de får ikke lov til å selge aksjene sine. Det gjør jo at det blir vanskelig på kort sikt å selge seg ut. Men det gjør det også vanskeligere for Russland å tiltrekke seg investeringer senere. Hvis det er risiko for at man ikke får solgt aksjene sine igjen, så vil mange aktører kreve en høy risikopremie for å gå inn i det landet igjen, sier han.