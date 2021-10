Full seier for Torjussen i Bitcoins Norge AS

Ole-André Torjussen i Bitcoins Norge AS vant rettssaken mot sine tidligere kunder og slipper å betale flere titalls millioner kroner i erstatninger. De tidligere kundene må også betale saksomkostningene hans på 2,2 millioner.

Ole-André Torjussen og hans advokater Kim André Svenheim og Erik Knoph møtte i Sør-Rogaland tingrett i september. Vis mer

– Det er en lettelse, men for å være ærlig så har jeg følt meg sikker på å vinne saken, sier Bitcoins Norge-eier Ole-André Torjussen til Aftenbladet/E24. – Spesielt etter at de sakkyndige uttalte seg under rettssaken forsto jeg at retten ville tro på meg, og forstå at jeg ikke gjorde noe galt.

Avgjørende spørsmål

Det avgjørende rettslige spørsmålet i saken var om Ole-André Torjussens tvangssalg av kundene sine bitcoins i juli 2019 var en uforsvarlig eller uaktsom handling som gjør ham erstatningsansvarlig.

Advokatene til de tidligere kundene mente at dataangrepene på Bitcoins Norge sin underleverandør Alphapoint ikke var alvorlige nok til å foreta en så skjebnesvanger handling. De mente også at han dermed brøt med brukervilkårene til Bitcoins Norge.

Mathias Erdahl (til venstre) er én av de tidligere kundene til Bitcoins Norge. Advokat Lasse Ødegaard måtte forsvare det høye salærkravet fra Advokatfirmaet Berngaard. Vis mer

Saksomkostningene

De høye advokatregningene ble et eget tema under tingrettssaken. Advokatene til kundene bak gruppesøksmålet presenterte et salærkrav på fem millioner kroner for 1.296 advokat-timer.

Det fikk Ole-André Torjussens advokat Kim André Svenheim til å reagere.

– Isolert sett er dette altfor høyt, sa Svenheim i tingretten. – Jeg ser at seks advokater har vært involvert. Samtidig har ikke motparten innkalt et eneste vitne. 1300 timer til forberedelser er urimelig høyt, og jeg er fristet til å gjenta det min klient sa tidligere, nemlig at dette kan vitne om at advokatfirmaet har vært ute etter å tjene gode penger.

Nå viser det seg at saksøkerne må ut med de egne saksomkostningene i tillegg til Torjussen sine. Regningen blir da over sju millioner kroner i sakskostnader.

Det er Tom Fr. Vold som har skrevet dommen. Vis mer

