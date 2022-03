Strømpris på 1,87 kroner kilowattimen i mars: – Den dyreste måneden noensinne

Strømprisen før det sørlige Norge blir i mars på 1,87 kroner kilowattimen i snitt, som er høyere enn rekorden satt i desember. – Nå er det jevnt over høy pris hver eneste dag, sier analytiker.

Dette bildet er fra Sysendammen i Eidfjord kommune i fjor høst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Strømprisene fastsettes én dag i forveien på strømbørsen Nord Pool, og torsdagens døgnpris blir på 2,02 kroner kilowattimen.

De gjennomsnittlige strømprisene i mars ender dermed ikke bare som vinterens høyeste - men også ny all time high på månedsbasis - for de tre sørligste prisområdene i Norge (regionene Oslo, Bergen, Kristiansand).

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Snittprisen i disse områdene blir på 1,87 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter. Til sammenligning var den tidligere toppen - og altså rekorden som nå slås - 1,77 kroner kilowattimen i desember-måned.

– I gjennomsnittspris er dette den dyreste måneden noensinne i de tre sørligste prisområdene, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

Lenger nord i landet er strømmen fortsatt langt billigere.

Snittprisen i mars endte på 17 øre kilowattimen i Midt-Norge og 15 øre kilowattimen i Nord-Norge utenom nettleie og avgifter, viser tallene fra Nord Pool.

1,17 kroner kilowattimen i støtte

Med nettleie og avgifter blir strømprisen i de tre sørligste områdene på om lag 2,80 kroner kilowattimen. Men dette er før strømstøtte.

Høy strømpris betyr nemlig at støttenivået fra staten til strømkundene blir enda høyere enn før. Ved et prisnivå på 1,87 kroner i snitt for mars må staten ut med om lag 1,17 kroner kilowattimen i støtte.

Staten vedtok i vinter en strømstøtteordning hvor den gir strømkundene tilbake 80 prosent av den delen av spotprisen som er over 70 øre kilowattimen, med 25 prosent merverdiavgift på toppen.

Denne ordningen skal etter planen forlenges til mars neste år.

Les også Regjeringen forlenger strømstøtten til mars 2023

– Jevnt over høy pris

Norske vannmagasiner har blitt tappet en god del i vinter. Fyllingsgraden i magasinene var på 29,2 prosent ved utgangen av uke 12, ifølge NVE. Medianverdien på denne tiden av året de siste 20 årene er på 38,6 prosent.

– Nå er det jevnt over høy pris hver eneste dag. Det er verdien på vannet i magasinene som avgjør dette, altså at produsentene må produsere når de kan få den optimale kraftprisen for det vannet de har tilgjengelig. De ønsker å optimalisere en høyest mulig pris, sier Lilleholt.

– Men det er fortsatt stor konkurranse om å produsere det volumet som trengs for å dekke forbruk og eksport, og det er fortsatt stor prisforskjell mellom Norge og Europa, sier han.

Ukraina-krigen viktig for prisene

Lilleholt mener at Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar har bidratt til å dra opp strømprisen.

– Situasjonen har vært preget av at strømprisen i utgangspunktet lå høyt, og så har man fått invasjonen av Ukraina på toppen av dette, sier Lilleholt.

– Nå er det også utsikt til kjøligere, tørrere værtyper fremover, og du kan få forsinket snøsmelting slik at strømprisene blir liggende høyt også fremover i april, sier han.

Mye avhenger nå av hva som skjer i Ukraina, ifølge analytikeren.

– Prisene ble løftet med rundt én krone per kilowattime som følge av krigen. Rett i forkant av krigen var strømprisen på rundt én krone kilowattimen, og nå ligger den på om lag to kroner, sier han.

– Det kan bli full nedstenging av gass fra Russland, som sender strømprisene videre opp, og det kan bli fredsforhandlinger som bidrar til å sende den ned, sier Lilleholt.

Fryktet rasjonering

Lilleholt advarte allerede i september om at en vinter med høye priser og stor eksport kunne føre til fare for rasjonering av strøm. Han sier det fortsatt er vann igjen i magasinene, men ikke like mye alle steder.

Så langt har ikke myndighetene sett noen risiko for rasjonering. Samtidig advarer både NVE, analytikere og bransjefolk om at strømprisene kan holde seg høye lenge, og det kan påvirke krafteksporten og magasinnivåene.

– Det er områder på Østlandet som ligger veldig lavt i magasinnivå. Noen enkeltmagasiner kan gå tomme hvis denne situasjonen vedvarer. Men det er stor fleksibilitet i Sør-Norge fordi det finnes solide overføringslinjer for strøm fra andre områder, sier Lilleholt.

Les også Venter ikke tomme magasiner tross eksport: – Ser ikke i dag for oss en situasjon med rasjonering

Dyreste måneden noensinne i Europa

Strømprisene i flere andre land i Europa ligger enda høyere enn i Norge. Også der er det nye månedsrekorder i mars, ifølge energianalytikerne i Rystad Energy.

«Mars 2022 ble den dyreste måneden for kraftprisene i europeisk historie», skriver Rystad Energy-analytiker Fabian Rønningen i et notat onsdag.

«Mars vil ende som måneden med det høyeste snittet i spotprisene noensinne i de fem store europeiske markedene (Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania), og bryter den forrige rekorden fra desember», skriver han.

Italienske snittpriser på strøm lå i mars på over 300 euro per megawattime, som tilsvarer om lag tre kroner kilowattimen, mens Storbritannia, Frankrike og Spania lå like under dette nivået med en snittpris på nær 300 euro.

Tysklands snittpris lå i mars på 250 euro per megawattime, eller om lag 2,40 kroner kilowattimen, mens de nordiske prisene i snitt havnet på rundt 140 euro som tilsvarer 1,34 kroner kilowattimen.

«I markedet for fremtidskontrakter er prisen stigende for Tysklands kontrakter for leveranser om ett år, til 186 euro per megawattime, fra så lavt som 160 euro på sitt laveste i forrige uke», skriver Rønningen.

«Den sentrale drivkraften her er høyere gasspriser, både i spotmarkedet og fremtidsmarkedet», skriver han.

Gassprisene har variert mye etter Russlands krav om betaling i rubler, og prisene har steget de siste dagene.