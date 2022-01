Forfatterne bak omstridt Nordea-analyse går av

Nordea har sluttført granskingen av en vaksinekritisk analyse med nazi-referanser. Nå forlater de to som skrev analysen meglerhuset.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I en pressemelding skriver Nordea Markets at det konkluderer med at den omstridte analysen som ble publisert 20. november i fjor, bryter med meglerhusets retningslinjer og verdier.

Nordea trakk da den kontroversielle rapporten, hvor sjefanalytiker Martin Enlund og sjefstrateg Andreas Steno Larsen i fargerikt språk stilte spørsmål ved effekten av covid-vaksinene.

«For å sikre høy kvalitet på Nordea Markets’ publikasjoner, styrker vi våre redaksjonelle prosedyrer, vår analysepubliseringsprosess og «compliance»-retningslinjer. Vi vil fortsette å gi våre kunder analyser og forskning med høy integritet og relevans», sier Martin Persson, leder for store bedrifter og institusjoner i Nordea, i en uttalelse.

Enlund og Steno Larsen ble tilbudt å fortsette i Nordea Markets, men har selv besluttet at de vil forlate Nordea, ifølge meldingen.

De to fikk skriveforbud mens meglerhuset gjennomførte den interne granskningen.

Andreas Steno Larsen Vis mer

Har vært i meglerhuset i 10 år

Enlund begynte i Nordea i 2014 som sjefanalytiker og har tidligere jobbet i Svenska Handelsbanken i ni år. Steno Larsen har vært i Nordea i mer enn 10 år.

Analysen skapte rabalder på Twitter etter at den finske politikeren Mikko Karna stilte spørsmål ved innholdet.

Bloomberg omtalte saken samme dag som analysen ble fjernet fra storbankens hjemmesider.

I analysen stiller forfatterne blant annet spørsmålstegn ved coronavaksinens effektivitet, offisielle smittetall og de kom med refereranser til Nürnberg-prosessen.

Martin Enlund Vis mer

Nazistisk referanse

De to skrev blant annet at «det pleide å være «to uker for å flate ut kurven», men på en eller annen måte har det utviklet seg til å «fengsle de uvaksinerte (eller verre)»». Videre uttalte de at «vaksinen er tilsynelatende så bra at du må tvinge folk til å ta den», ifølge Bloomberg.

I rapporten gjorde forfatterne en nazistisk referanse og foreslår at boostervaksinen faktisk øker overføringen av coronaviruset:

«Ser vi bort fra lærdommene fra Nürnberg-rettssakene som kroppslig integritet, informert valg, sivil frihet, og så videre (fordi hvem bryr seg?) – nedstenging, vaksinekrav osv. bærer kostnader. Stenging av skoler kan føre til at barn går glipp av utdanning, og å låse inne mennesker, som er sosiale dyr, eller redusere sosial omgang, vil også bære kostnader selv om disse ikke vil være synlige i BNP-tall», skrev Enlund og Steno.