Kristian Siems offshorerederi ser mørkt på fremtiden: – Håpet er borte

Siem Offshore tapte en kvart milliard kroner i første kvartal. – Vi forbereder oss på en nedtur som mest sannsynlig vil være verre enn vi har opplevd gjennom de siste årene.

Den allerede tyngede offshorebransjen er inne i en ny krise etter det kraftige oljeprisfallet i år.

For Kristian Siems Siem Offshore, som nylig måtte be kreditorene om krisehjelp, fortsetter pengene å renne ut av selskapet, med et tap på driften på 25 millioner dollar, eller over 250 millioner kroner, i årets første kvartal.

Det er ned fra et tap på tre millioner dollar i samme periode i fjor, fremgår det i rapporten for årets tre første måneder.

Selskapet legger ikke noe imellom når det beskriver markedsutsiktene, i lys av oljeprisraset og coronaviruset.

– Etterspørselen for våre tjenester vil falle istedenfor å stige. På slutten av fjoråret så vi frem mot en gradvis bedring i offshoreaktivitet og å nærme oss en balanse i tilbud og etterspørsel i offshoresektoren. Dette håpet er nå borte og vi forbereder oss på en nedtur som mest sannsynlig vil være verre enn vi har opplevd gjennom de siste årene.

Risikerer brudd på lånebetingelser

Hovedproblemet til Siem Offshore og andre offshorerederier er kombinasjonen av lave rater og en høy gjeld, som gjør at de ikke får inn nok penger til å dekke utgiftene til renter og avdrag. Slik har det vært i flere år, tross massive restruktureringer i kjølvannet av oljesmellen i 2014.

– Det er veldig usikkert når ratene vil gi nok inntjening til å gi full gjeldsbetjening, fremgår det i rapporten.

Samtidig understrekes det at rederiet risikerer å være i brudd med ulike lånebetingelser, dersom det ikke kommer til enighet med de sikrede långiverne i Norge og Europa om en ny avtale, fra 15. mai i år.

Siem Offshore sikret i april en avtale som ga det pusterom til å ordne en langsiktig løsning på den pressede finansielle situasjonen. Avtalen innebar betalingsutsettelser på renter og avdrag og unntak fra lånebetingelsene frem til 15. mai.

Kritiserer bankene

Kristian Siem har lenge vært klar på at han mener det må skapes større enheter i offshoreskipbransjen, blant annet i et intervju med E24 i fjor.

I rapporten mandag fremgår det at Siem Offshore mener bankene «ikke virker å være villig eller forberedt på å innta denne livsviktige rollen», for å jobbe sammen, slik at rederiet kan «overleve til enden av en lang og mørk tunnel med svak aktivitet i markedet for alle våre skip».

– De finansielle problemene løses for øyeblikket uavhengig av hverandre, som gir eierne mer tid til å konkurrere voldsomt med hverandre, alt til fordel for klientene, påpekes det.