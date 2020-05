Danske Bank kutter boliglånsrenten

Krigen om boliglånskundene er i full gang etter Norges Banks rentebeslutning.

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 11:53 , Publisert: 7. mai 2020 11:24

Etter at Norges Bank torsdag satte ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til null prosent, skulle det gå 82 minutter før Danske Bank – som første bank – valgte å sette ned boliglånsrenten.

– Vi har vært en av pådriverne for sunn konkurranse i det norske bankmarkedet de siste årene, og i kjølvannet av Norges Banks beslutning torsdag justerer vi derfor rentene på våre boliglån ned med inntil 0,40 prosentpoeng, sier landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank i en pressemelding.

For eksisterende kunder vil justeringen bli effektiv fra 25. mai.

– Gitt den utfordrende økonomiske situasjonen om dagen er det i tillegg ekstra viktig for oss å komme på banen raskt med rentekutt, og vi registrerer at vi i denne omgang er først ute blant de større bankene, sier Mellingsæter.

BN Bank følger etter

Kort tid etter Danske Bank melder også BN Bank at de setter ned boliglånsrenten. Banken har valgt å redusere boliglånsrentene med inntil 0,20 prosentpoeng. BN Bank opplyser at rentekuttet kommer etter at pengemarkedsrentene har falt ytterligere etter at banken 15. april varslet forrige rentekutt.

Dette er fjerde gang banken reduserer renten etter at Norges Bank begynte å kutte i styringsrenten.

Den laveste renten i BN Bank vil etter rentekuttet være 1,79 prosent. Bankens siste rentekutt blir effektivt fra 30. juni.

Historisk rentekutt

Norges Bank valgte torsdag formiddag å sette ned styringsrenten til null prosent for første gang. Rentekuttet følger to rentekutt i mars hvor sentralbanken satte ned renten fra 1,5 til 0,25 prosent.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned», sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentebanen, altså sentralbankens prognose for renteutviklingen, viser også nullrente frem til slutten av 2023, ifølge Nordea Markets.

Sentralbanken er skeptisk til å innføre minusrenter.

«Andre land har erfart at styringsrenten fortsatt kan ha virkning et stykke under null, men det er usikkerhet om hvordan negative renter, spesielt i dagens situasjon, vil påvirke økonomien og finansmarkedene. Komiteen legger vekt på at det nå er særlig viktig å sikre velfungerende finansmarkeder.»