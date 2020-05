Fellesforbundet kritiserte Tangen: Har selv millioner i Tangen-fond

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har vært kritisk til at Nicolai Tangen blir sjef for Oljefondet. Forbundet har selv plassert penger i et av Tangens fond.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (t.v.) sammen med nestleder Steinar Krogstad og forbundssekretær Clas Haarek Delp på forbundets landsmøte i 2019. Vis mer Vidar Ruud, NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 7. mai 2020 20:50 , Publisert: 7. mai 2020 20:12

Det bekrefter Fellesforbundet overfor E24.

Forbundet hadde ved utgangen av 2018 plassert nær 20 millioner kroner i fondet AKO Global Long-Only, ifølge forbundets årsberetning for 2018.

– Det stemmer. Både i 2018 og 2019 har vi hatt cirka 1,7 prosent av våre fondsinvesteringer i fondet AKO Global som holder til i Irland. Informasjonen er åpent tilgjengelig for alle som har internett og tilgang til vår hjemmeside, skriver forbundets leder Jørn Eggum i en e-post til E24.

Det aktuelle AKO-fondet er registrert i Irland, og ikke på Caymanøyene slik som flere andre av Nicolai Tangens fond.

Det irske AKO-fondet er blant mange fond tilknyttet det britiskregistrerte hedgefondet AKO Capital, hvor Nicolai Tangen har en direkte eierandel på 69,34 prosent.

– Det viktige for oss er at AKO-fondet vi har brukt er lokalisert i Irland, at de følger samme etiske regelverk som Oljefondet, EU-regelverket og ikke minst at investorer skatter til det landet de kommer fra, skriver Eggum.

Gikk ut mot Tangen

Fellesforbundets leder gikk nylig hardt ut i VG mot at hedgefondforvalteren Nicolai Tangen skulle bli sjef for Oljefondet.

Det skjedde etter at VG omtalte et seminar Tangen arrangerte i USA. Tangen betalte for Sting-konsert til ni millioner kroner, og hyret inn privatfly. Seminaret kostet totalt 27 millioner kroner. Flere norske samfunnstopper var blant deltagerne.

– Den som skal styre landets pengebinge må ha tillit hos det norske folk. Det har ikke Nicolai Tangen, sa Eggum til VG i april.

– Tangens vurderingsevne i sammenheng med smøreturen viser oss tydelig at han ikke er rett mann til å forvalte fremtidige generasjoners velferd og pensjon, la Eggum til.

Stiller fortsatt spørsmål

Det at Fellesforbundet selv lar Tangen forvalte pengene sine, påvirker imidlertid ikke Eggums kritikk av USA-seminaret.

– Jeg har aldri sagt at Tangen ikke er en dyktig forvalter eller ikke bør ha formue, fond og aksjer. Det jeg har satt spørsmålstegn ved er at Tangen bruker sin private formue på smøretur for norske samfunnstopper og jobbreferanser, sier Eggum.

– Og om Tangen etter det har den tilliten man trenger for å lede Oljefondet. Jeg er glad for at Norges Banks representantskap nå grundig sjekker dette, legger Fellesforbundets leder til.

Norges Banks representantskap har stilt en rekke spørsmål om USA-seminaret og Norges Banks ansettelsesprosess før Tangen fikk jobben som leder for Norges Bank Investment Management.

Tangen har sagt at han skal kutte båndene til AKO Capital før han begynner i Oljefondet i september.

Etter Eggums kritikk sa sentralbanksjef Øystein Olsen til NRK at det var «sterke ord». Olsen avviste at det var noen sammenheng mellom USA-seminaret og Tangens ansettelse som sjef i Oljefondet.

Forvaltes av Tangens AKO Capital: Det irske AKO-fondet hvor Fellesforbundet investerer er satt opp etter EUs UCITS-regler (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive fra 2009) AKO-fondet er en del av en spesiell type investeringsverktøy (Irish Corporate Asset-management Vehicle, eller ICAV). Det britiskregistrerte selskapet AKO Capital LLP forvalter pengene på vegne av det irske AKO-fondet, ifølge AKO Capitals hjemmesider. «Firmaet fungerer også som diskresjonær investeringsforvalter til en irskregulert ICAV», skriver AKO Capital. Dette bekrefter AKO Capitals majoritetseier Nicolai Tangen i en e-post til E24. – Ja, det er AKO Capital som har dette fondet, og det er registrert i Irland, skriver han. Vis mer vg-expand-down

OMSTRIDT: Det har stormet rundt påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen etter at VG avslørte at milliardæren inviterte en rekke norske samfunnstopper til et «drømmeseminar» i USA - før han ble ansatt. Vis mer Signe Dons, Aftenposten

Investerer fortsatt i Tangen-fond

E24 har ikke sett Fellesforbundets regnskap for 2019, men forbundet opplyser om at det fortsatt har penger i AKO-fondet.

– Vi har ikke gjort endringer i denne plasseringen, skriver Eggum.

Det var Fellesforbundets forvalter, Grieg Investor, som anbefalte AKO-fondet. Forbundsstyret går gjennom forvaltningsstrategien sin hvert fjerde år.

– Det skal vi også gjøre i 2020. Der vil vi selvsagt ta hensyn til alle nye fakta om våre investeringer. Finner Norges Bank uheldige koblinger vil det selvsagt påvirke vår prosess, skriver Eggum.

– I tillegg til at strategien tas opp hvert fjerde år overvåkes porteføljen daglig. Endringer i investeringene kan gjøres løpende innenfor investeringsstrategien, legger han til.

Sentrale selskaper i AKO Capital-konglomeratet: AKO Capital LLP (Storbritannia)

AKO Capital (Jersey) Limited (Jersey)

AKO Management Limited (Storbritannia)

AKO General Partner Limited (Caymanøyene)

AKO Investment Holdings Ltd (De britiske jomfruøyer)

AKO Ucits Fund ICAV (Irland) Vis mer vg-expand-down

Plasserer penger i aktiv forvaltning

Investeringen i AKOs aksjefond er bare én av en rekke pengeplasseringer Fellesforbundet har gjort. Forbundet har de siste årene satt av over én milliard kroner til aktiv forvaltning, for å sikre god avkastning på pengene sine.

Ved utgangen av 2018 hadde Fellesforbundet 1,3 milliarder kroner i kortsiktige pengeplasseringer, fordelt på aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond, ifølge fagforeningens årsberetning. Av dette hadde forbundet plassert 385 millioner kroner i aksjefond.

AKO Capitals long-only-fond driver ikke med shortsalg, men investerer penger langsiktig i aksjer, etter å ha analysert seg frem til kvalitetsselskaper som forvalterne har tro på.

AKO Capital plasserer blant annet penger i industribedrifter og moteselskaper. Ved nyttår hadde hedgefondet blant annet 243 millioner dollar i Google-eier Alphabet, 406 millioner dollar i Ferrari, 559 millioner dollar tyske Linde, 256 millioner dollar i Visa og 257 millioner dollar i Nike.

Mange ulike forvaltere

Blant finansaktørene som har hatt i oppdrag å investere Fellesforbundets aksjekroner er AKO Capital, Ardevora Asset Management, SGA, T. Rowe, ACM Bernstein, Aberdeen og Oppenheimer, ifølge forbundets regnskaper.

Også aktører som Nordea, KLP, Delphi-fondene, Arctic, Danske Invest, Fondsfinans og Storebrand har forvaltet penger i aksjefond på vegne av Fellesforbundet.

Forbundet har 842 millioner kroner i obligasjonsfond fra blant andre DNB, Nordea, KLP, Payden og PGIM. I tillegg har forbundet 77 millioner kroner i pengemarkedsfond fra Nordea og Holberg.

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor, med mer enn 160.000 medlemmer innen sektorer som industrien, hotell og restauranter, byggebransjen og bilbransjen. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO, og har hovedkontor i Oslo.

Jørn Eggum har ledet Fellesforbundet siden 2015, og ble i 2019 gjenvalgt for fire nye år.