Frederik Wilhelm Mohn dropper maktkampen i Fjord1

Selger alle aksjene sine til Sævik-familien for 877 millioner kroner.

Frederik Wilhelm Mohn er sønn av Trond Mohn. Vis mer Bergens Tidende/Tor Høvik

Anders Nybakken Kvale

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 14. mai 2020 08:57 , Publisert: 14. mai 2020 08:18

Milliardær Frederik Wilhelm Mohn og Per Sævik og hans familie har i år kjempet om kontrollen over det børsnoterte fergeselskapet Fjord1 fra Florø.

Nå kaster imidlertid Mohn, som i februar kjøpte seg kraftig opp, kortene og selger alle sine rundt 18,45 millioner aksjer til Sævik-familiens Havila-selskaper for 877 millioner kroner, basert på en kurs på 47,5 kroner, fremgår det i børsmeldinger torsdag morgen.

– Skilles som venner

– Vi har fått et godt tilbud fra Sævik-familien og valgte å selge posten vår til dem. Partene skilles som venner og vi ønsker Sævik lykke til med en spennende satsing innen transport og reiseliv, skriver Mohn i en melding til E24.

Da Mohn tidligere i år lastet opp med åtte millioner Fjord1-aksjer for å sikre seg mer kontroll, ble disse skaffet til en kurs på 45 kroner. Onsdag avsluttet aksjen til 41 kroner.

Bergensinvestor Mohn, som har en ligningsformue på 6,5 milliarder kroner, trakk seg i desember i fjor fra styret i Fjord1, en exit som kom dagen etter at Havila kjøpte aksjer for 676 millioner kroner i selskapet og tok over mer kontroll.

Ifølge Dagens Næringsliv reagerte Mohn på at hovedeieren tok kontroll uten å varsle andre eiere.

Vurderer å kjøpe ut resten

Havila har sammen med Vision Ridge Partners til hensikt å utvikle Fjord1 til et integrert transport- og reiselivsselskap, blant annet gjennom å muligens slå det sammen med Havila Kystruten.

Sævik-familien kontrollerer etter transaksjonen 88,81 prosent av de utestående aksjene. Samtidig vurderes det å kjøpe ut resten av aksjonærene. Familien er representert i styret til Fjord1 gjennom Per og Vegard Sævik.

Havila har en «intensjon» om å gi et kjøpstilbud med tilsvarende betingelser som i kjøpet fra Mohn, ifølge børsmeldingen. Dette vil imidlertid være avhengig av at finansielle arrangementer er på plass.