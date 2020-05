Kongsberg inngått avtale med Canadas forsvar til en halv mrd.

Canada bestiller enda flere fjernstyrte våpenstasjoner fra Kongsberg Gruppen. Denne gangen sikrer de seg den nyeste versjonen, som skal være klar for å motkjempe droneangrep.

25. mai 2020

Kongsberg Defence and Aerospace har inngått en kontrakt med sin mangeårige samarbeidspartner General Dynamics om leveranser av fjernstyrte våpenstasjoner i Protector-familien til den kanadiske hæren verdt 500 millioner kroner.

Ifølge børsmeldingen er avtalen inngått mellom Kongsberg Defense & Aerospace og General Dynamics Land Systems Canada. Amerikanske General Dynamics er et av verdens største forsvarskonsern.

Kongsberg Gruppen har gjennom årene levert rundt 20.000 fjernstyrte våpenstasjoner til 23 ulike land. Våpenstasjonen monteres som regel på taket til militære kjøretøy og kan kontrollere ulike type våpen mens operatøren kan sitte inne i kjøretøyet.

Dermed er personen mer beskyttes og skjermet i en kampsituasjon enn gjennom en manuelt styrt våpenstasjon.

Canada har tidligere kjøpt Kongsberg-våpenstasjoner, i 2005, 2012 og 2014. Nå har de bestilt siste generasjon av Protector-våpenstasjonen, som både er forberedt for trådløs styring og mulighet for å motkjempe mindre droner.

I tillegg skal flere typer sensorer enn før kunne kobles på.

– Denne kontrakten bekrefter Kongsbergs og Protectors sterke markedsposisjon, og fortsetter det nære samarbeidet med den kanadiske hæren og General Dynamics Land Systems Canada, sier Pål Bratlie, divisjonsdirektør i Kongsberg Defense and Aerospace.

– I denne usikre og utfordrende tid i verden er vi glade for å vinne denne kontrakten under Covid-19-pandemien. Vi har en langsiktig ordrereserve og et solid fundament for fremtiden, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defense and Aerospace i meldingen.

En årelang suksess

Protector-programmet til Kongsberg Gruppen har gitt det norske forsvars- og teknologikonsernet store inntekter i en årrekke. Det er også verdens mest populære fjernstyrte våpenstasjon.

Så langt er systemet solgt i ulike varianter til 23 land, og det er USA som er den desidert største kunden.

Rett før jul i 2015 fikk Kongsberg Gruppen nok et gjennombrudd for Protector-familien. Da ble det nemlig klart at den amerikanske hæren hadde valgt den nye MCT-30-versjonen av Protector som våpenstasjon.

Denne nye 30-millimeter stasjonen skulle brukes når amerikanerne skulle oppgradere de pansrede Stryker-kjøretøyene sine, som blant annet er stasjonert i Europa.

I desember inngikk Kongsberg Gruppen en kontrakt med det tyske forsvarets anskaffelsesmyndighet (BAAIMBw) for levering av et anti-drone system kalt C-UAS, basert på Protector RWS fjernstyrte våpenstasjon. Tyskland var det 22. landet som valgte løsningen.

Kontrakten ble vunnet i en internasjonal anbudskonkurranse, og var verdt 250 millioner kroner. Denne seneste ordren fra Canada er verdt dobbelt så mye.