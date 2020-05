Twitter falt på Wall Street etter å ha merket ny Trump-melding

Twitter har merket en av president Donald Trumps meldinger og hevder at han oppfordrer til voldsbruk. Selskapets aksjekurs faller for tredje dag på rad.

President Donald Trump holder en utgave av New York Post og snakker før signering av en presidentordre som skal begrense beskyttelsen av sosiale medier. Bildet er fra torsdag 28. mai. Vis mer Evan Vucci / AP

Publisert: Oppdatert: 29. mai 2020 22:03 , Publisert: 29. mai 2020 16:21

Twitter-aksjen falt 1,97 prosent på børsen i New York fredag. Aksjen falt også de to foregående dagene.

Trump kommenterte fredag morgen opptøyene i Minneapolis i en Twitter-melding og truet med å sende nasjonalgarden.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skriver presidenten.

Kort tid etter merket Twitter melding og gjorde oppmerksom på at den strider mot mikrobloggtjenestens regelverk.

– Denne Twitter-meldingen strider mot Twitters regler om å hylle voldsbruk. Twitter har imidlertid besluttet at det kan være i offentlighetens interesse at meldingen er tilgjengelig, heter det i merkingen.

Twitter merket for første gang to av president Donald Trumps Twitter-meldinger tirsdag. Trump truet med å kontrollere eller stenge sosiale medier dersom de fortsetter med det han kaller sensur av konservative stemmer.

Svakt ned på Wall Street

De amerikanske børsene vendte oppover fredag kveld etter at Donald Trump ikke nevnte handelsavtalen med Kina da han varslet at USA fratar Hongkong den særskilte statusen som handelspartner. Beslutningen kom etter at Kina innførte en ny omstridt sikkerhetslov i Hongkong tidligere denne uken.

Slik endte dagen på Wall Street:

Dow Jones ned 0,07 prosent

S&P 500 opp 0,48 prosent

Nasdaq Composite steg 1,29 prosent

Rekordstort fall i privat forbruk

Privat forbruk i USA var ned 13,6 prosent på månedsbasis i april, ifølge tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Fallet er rekordstort, ifølge Wall Street Journal. På forhånd var det ventet at det private forbruket ville være ned 12,6 prosent, ifølge Direkt Makro.

Den endelige amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan var 72,3 i mai. Ifølge Direkt Makro var indeksen på forhånd ventet til 74,0 poeng.