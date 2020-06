Hit går Tangens veldedige penger: Sponset «Tangen Hall», leirsted, turisthytte og Freuds sofa

Nicolai Tangen slipper norsk skatt og kan overføre to milliarder i året til AKO-stiftelsen. Til nå har det gått penger til «Tangen Hall» på Wharton School i USA, oppussing av Freuds sofa og samarbeid med kjendiskokken Jamie Oliver og sjefen for Harley-Davidson.

STØTTER MANGE: Oljefondets nye sjef Nicolai Tangens stiftelse AKO Foundation har blant annet støttet Jamie Olivers (oppe t.v.) arbeid mot barnefedme, gitt 25 millioner dollar til «Tangen Hall» på Wharton School of Economics i Philadelphia og en Munch-utstilling på British Museum. Vis mer NTB scanpix, Jamie Oliver Group, Wharton School of Economics og Pa Photos

Publisert: Oppdatert: 1. juni 2020 09:48 , Publisert: 1. juni 2020 07:59

Det første Nicolai Tangens britiske veldedige stiftelse AKO Foundation støttet var restaureringen av psykologen Sigmund Freuds sofa i 2013.

Sofaen som Freuds pasienter lå på hører hjemme ved Freud-museet i London, hvor Tangen selv holder til. Stiftelsen støtter også lokale teater og tilbud til hjemløse i byen.

Her hjemme har stiftelsen til den kommende sjefen for Oljefondet i år fikset en hodepine for Den Norske Turistforening, ved å love støtte som ifølge Fædrelandsvennen er på opptil 10 millioner kroner. Det trengs for å flytte hytta Øyuvsbu og legge til rette for villrein i Setesdalsheiene.

Slipper å skatte til Norge

Når Tangen blir sjef i Oljefondet, vil stiftelsen hans få inn mye penger til gode formål. Ifølge et notat fra advokatfirmaet Selmer venter Tangen at AKO Foundation vil få inn rundt to milliarder kroner i året.

Skatteetaten skal ha bekreftet at Tangen slipper å skatte til Norge for inntektene fra det britiske hedgefondet AKO Capital. Disse skal overføres til AKO Foundation, og veldedighet er skattefritt i Storbritannia.

Les også Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

AKO-stiftelsen har de siste årene samarbeidet med den britiske kjendiskokken Jamie Oliver om tiltak mot barnefedme, og gir penger til tiltak over hele verden. Blant disse er et prosjekt for å plante trær i Kenya, sammen med Harley-Davidsons sjef Jochen Zeitz.

Stiftelsen støtter også kunstsiloen i Kristiansand og har gitt penger til Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, som ble etablert av Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Stiftelsen har også gitt penger til samarbeid på tvers av grensene. Da British Museum i fjor holdt en utstilling med Munchs berømte «Skrik» i samarbeid med det norske Munch-museet, var Tangens AKO Foundation sponsor.

Kjendiskokken Jamie Oliver er kjent for sitt arbeid for å motvirke barnefedme. Til dette arbeidet har han mottatt støtte fra Nicolai Tangens AKO Foundation. Vis mer Jamie Oliver Group

Les også To advokater skal stenge Tangen ute fra hans egen formue

– Et mye mindre problem

Tangen betalte i høst for en USA-tur med en rekke samfunnstopper, deriblant Oljefondets avtroppende sjef Yngve Slyngstad. Da han ble sjef i Oljefondet var det flere som kritiserte de mulige bindingene en slik tur kan skape.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser imidlertid ikke noe problem i eventuelle uformelle bindinger, makt og innflytelse Oljefondets nye sjef kan få gjennom AKO Foundations milliardstøtte til gode formål.

Han påpeker at det har vært andre utfordringer som har vært større i løpet av Tangens ansettelsesprosess de siste to månedene.

– Det kan komme investeringer fra stiftelsen som kan være kontroversielle, og som det kan stilles spørsmål ved. Hvordan vil Norges Bank håndtere det?

– Dette er veldedige formål. Vi har sett på det som et mye mindre problem enn de andre barrierene vi har lagt vekt på å få på plass, sier Olsen til E24.

Nicolai Tangen selv sier at han er i tvil om han det gir ham noen makt til å fordele penger til undervisning i India og Afrika, eller støtte formål som kunstsiloen i Kristiansand.

– Jeg tenker at det gir kunstglede, og ikke at det gir noe makt å sitte i Sørlandets Kunstmuseum, sier han til E24.

ÉN HATT: Tangen var klar på at han bare skal ha «oljefondshatten» da ansettelsesavtalen ble presentert før helgen. Vis mer Krister Sørbø

Les også Ap krever flere svar om Tangen-avtalen

Stiftelsen vil få flere milliarder i året: Tangens stiftelse AKO Foundation er registrert i Storbritannia, og har så langt delt ut rundt 1,3 milliarder kroner til ulike prosjekter og partnere. Til sammen har Tangen pløyd inn rundt 300 millioner pund (3,9 milliarder kroner) i stiftelsen, og han har planer om å sette inn mer de neste årene. Ifølge et notat fra Selmer venter han å overføre 200 millioner pund (2,4 milliarder kroner) i året til stiftelsen fremover. Bare i 2019 ga Tangen nær 50 millioner pund til stiftelsen. I 2020 har han satt inn 150 millioner pund i AKO Foundation. AKO Foundation satt på en pengebinge på 120,5 millioner pund ved nyttår, opp fra 74,1 millioner pund ett år tidligere. Stiftelsen har noe i kontanter, men det meste av pengene er investert i fondsandeler i Cayman-registrerte AKO Fund Limited og AKO Global Fund Limited. Pengene forvaltes gratis av AKO Capital. Vis mer vg-expand-down

Les også Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

Støtter kunstsilo og leirsted

Den omstridte kunstsiloen som snart blir kunstmuseum i Kristiansand ville neppe ha blitt til uten støtte fra AKO Foundation.

Gjennom Ako Kunststiftelse har Tangen til sammen gitt 185 millioner kroner til museet, kunstsiloen og drift, ifølge SKMU. I tillegg skal verdien av Tangens kunstsamling, som gis til Kristiansand kommune, være på 220 millioner kroner.

Tangens stiftelse har også støttet et fireårig prosjekt fra 2016 for å oversette Dantes Guddommelige komedie til norsk.

I 2017 ga stiftelsen penger til Det norske misjonsselskap for å pusse opp leirstedet Havglimt utenfor Kristiansand, der Tangen var på leir da han var liten.

– Det skapte ikke lite av hallelujastemning internt, skriver Havglimt på sitt nettsted.

AKO Foundation har også støttet hjelpeorganisasjonen Strømmestiftelsen med mange millioner kroner, og gitt penger for å pusse opp Høvåg kirke.

Slik blir «Tangen Hall» ved Wharton School of Business i Philadelphia når det står ferdig i høst. Tangen har gitt 25 millioner dollar til skolen hvor han selv har gått. Vis mer Wharton School of Business

Les også Oljefondets nye sjef: – Jeg hverken kan eller vil utøve min eierrolle

Harley Davidson og skogplanting

Sammen med Zeitz Foundation vil AKO Foundation finansiere utplantingen av én million trær i Kenya. De første 100.000 til 200.000 trærne skal plantes i år.

Stiftelsen er etablert av motorsykkelprodusenten Harley-Davidsons sjef Jochen Zeitz, en kunstsamler og filantrop som tidligere ledet sportstøyprodusenten Puma.

AKO Foundation bekjemper forsøpling av havet gjennom organisasjonen Live Ocean, og for å bevare dyreliv i Afrika. Det skjer gjennom finansmannen Svein Wilhelmsen og Norfunds selskap Basecamp Explorer Foundation, som blant annet samarbeider med masaistammen i Kenya om dyrevern.

Les også Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

Barnefedme og egen Tangen-bygning

Den britiske kjendiskokken Jamie Oliver har fått AKO-støtte til en stiftelse som jobber mot barnefedme. Blant annet støttet AKO Foundation en rapport om britiske barns matvaner sammen med Oliver og Universitetet i Sheffield.

London School of Economics og Wharton School ved Universitetet i Pennsylvania har oppkalt bygningen «Tangen Hall» etter giveren, selv om det formelt er AKO Foundation som i 2018 ga dem 25 millioner dollar i støtte. Bygningen skal stå ferdig til høsten.

I 2015 lovet stiftelsen å bidra med opptil 500.000 pund i støtte til nyskrevet teater på Hampstead Theatre. Stiftelsen har støttet arbeid mot selvmord gjennom Maytree-senteret i Nord-London, og jobbet for å skaffe husrom til hjemløse gjennom Doorstep-prosjektet.

Les også Fagforeninger, Bergen-pensjoner og sanitetskvinnene: Her er Tangens norske kunder

Nære bånd til de som styrer stiftelsen

Hverken Tangen eller hans kone Katja vil være direkte involvert i AKO-stiftelsen fremover. I dag sitter de to i AKO-stiftelsens styre, sammen med David Matthew Woodburn, Henrik Syse og Sally Morven Procopis.

Heretter skal stiftelsen forvaltes av David Woodburn og Nicola Staples, som er styremedlemmer (members) med stemmerett og utpeker forvaltere (trustees). Begge disse har «nære bånd» til Tangen, ifølge jobbavtalen med Norges Bank.

Forvaltere i stiftelsen vil bli David Woodburn, Henrik Syse, and Sally Morven Procopis, ifølge et vedlegg i Tangens jobbavtale med Norges Bank. Syse har også «nære bånd» til Tangen.

Det er unødvendig med uavhengige representanter i stiftelsen som deler ut Tangens penger. Det skriver advokat Stian Berger Røsland i Selmer i et notat som er utarbeidet på oppdrag fra Tangen.

– Med åpenhet, innsyn og klare tildelingskriterier for AKO-stiftelsen er det ikke ansett som nødvendig at stiftelsens styremedlemmer skal være uavhengige av Tangen, skriver Selmer-advokaten i notatet.

– Det er forståelig at Tangen ønsker å ha personer i styret som deler hans grunnverdier slik det kommer til uttrykk i tildelingsmandatet, skriver Røsland.