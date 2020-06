Blandet på Asia-børsene før jobbtall fra USA

Det er stedvis små utslag på de asiatiske børsene fredag morgen, mens investorene venter på det som ofte omtales som «månedens viktigste tall».

Vis mer Eugene Hoshiko / AP

Publisert: Publisert: 5. juni 2020 06:01

Det er en blandet utvikling på de asiatiske børsene fredag morgen, med stedvis små utslag.

Det etter en stort sett negativ avslutning på børsdagen på Wall Street, der S&P 500 og Nasdaq-indeksen falt for første gang på fem dager.

Slik ser det ut på de største børsene:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,35 prosent

Kospi i Seoul opp 0,60 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,03 prosent

Shanghai Composite ned 0,14 prosent

Singapore-børsen opp 0,54 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,04 prosent

«Månedens viktigste»

Investorer følger utviklingen til verdensøkonomien, som forsøker å hente seg inn etter viruskrisen.

Dagen før besluttet Den europeiske sentralbanken å øke støttekjøpene knyttet til krisen med 600 milliarder euro til totalt 1.350 milliarder euro.

Nå vendes oppmerksomheten mot USA, som i løpet av fredagen offentliggjør det som gjerne omtales som «månedens viktigste tall»: oversikten over antall nye jobber skapt (eller tapt) utenfor landbruket i løpet av måneden som gikk.

Den forrige oversikten, som gjaldt april, viste et brutalt tap av 20,5 millioner jobber i USA. Det var ny rekord, og kom i kjølvannet av tiltak satt inn som følge av viruspandemien.

Samtidig steg arbeidsledighetsraten til 14,7 prosent, fra tidligere 4,4 prosent.

Nå venter markedet et tap på 8 millioner jobber for mai, ifølge Reuters-konsensus.

Oljeprisen tilbake over 40 dollar

Fredag morgen er oljeprisen samtidig på vei oppover.

Rundt klokken 06.00 omsettes fat med nordsjøolje (Brent) for 40,08 dollar fatet i spotmarkedet, opp 0,5 prosent for dagen.

Dermed har prisen så vidt beveget seg over 40 dollar, etter å ha klatret over grensen for første gang på tre måneder på onsdag. Meldinger om at oljeklartellet Opec ikke kommer til å møtes denne uken utløste imidlertid et brått prisfall samme dag.

Møtet er nå satt til 10. juni, men det er avhengig av at medlemslandene overholder avtalen om å kutte oljeproduksjonen, ifølge Bloombergs kilder.

Samme dag kom det også meldinger fra Reuters om at Saudi-Arabia og Russland angivelig er enige om en forlengelse av nåværende produksjonskutt med en måned.