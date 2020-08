Trump: En del av Tiktok-oppkjøpet bør gå til staten

President Donald Trump mener en «veldig betydelig» del av Tiktoks oppkjøpspris må gå til den amerikanske staten etter å ha snakket med Microsoft om et mulig oppkjøp i helgen.

FRIST FOR OPPKJØP: President Donald Trump kan forby Tiktok i USA hvis ikke et amerikansk selskap kjøper det opp innen 15. september. Vis mer Doug Mills / POOL / THE NEW YORK TIMES POOL

Publisert: Oppdatert: 4. august 2020 07:46 , Publisert: 3. august 2020 21:11

Den amerikanske presidenten Donald Trump bekreftet mandag at han er åpen for at Microsoft eller et annet amerikansk selskap kan kjøpe Tiktok, skriver Wall Street Journal.

Microsoft har bekreftet at de er i samtaler om å kjøpe deler av den kinesiske videodelingsappen.

Trump mener imidlertid den amerikanske staten bør få en del av oppkjøpsprisen.

Den amerikanske presidenten var i helgen i samtaler med Microsoft-sjef Satya Nadella om deres oppkjøpsplaner.

– Jeg sa at ’hvis du kjøper det må en veldig betydelig del av den prisen gå til Finansdepartementet, fordi vi gjør denne avtalen mulig’, sa Trump til reportere mandag ifølge Wall Street Journal.

Frist til 15. september

Trump sa også at hvis ikke et amerikansk selskap har kjøpt Tiktok innen 15. september, kommer den kinesiske appen til å bli forbudt i USA.

– Av sikkerhetsgrunner kan det ikke bli kontrollert av Kina. Jeg bryr meg ikke om det er Microsoft eller noen andre - et stort selskap, et sikkert selskap, et veldig amerikansk selskap kjøper det, sa Trump ifølge Wall Street Journal.

Trump sa lørdag at han vil forby Tiktok i USA av sikkerhetshensyn.

Den amerikanske presidenten har også uttalt at han ikke kunne se for seg at bare en del av selskapet ble kjøpt opp.

Microsoft skal være interessert i å kjøpe Tiktoks virksomhet i USA, Canada, New Zealand og Australia.

Les også Microsoft har avklart mulig Tiktok-kjøp med Donald Trump

Les også Trump sier USA vurderer å forby Tiktok

Her kan du lese mer om Tiktok-stormen Donald Trump Tiktok Microsoft Oppkjøp