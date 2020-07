Analytiker om gigantavtalen: – Representerer et skifte

Aksjeanalytikere ser positivt på Adevintas kjøp av Ebays rubrikkvirksomhet. Men Adevintas forventning om milliardbesparelser virker ambisiøst, mener Berenberg-analytiker.

Adevinta-aksjen stiger over 30 prosent etter selskapet bekreftet avtalen på 9,2 milliarder dollar med Ebay. Vis mer Brun, Thomas / NTB scanpix

I løpet av helgen har ryktene svirret rundt Adevintas mulige oppkjøp av den amerikanske giganten Ebay sin rubrikkvirksomhet.

Tirsdag bekreftet Adevinta og Ebay avtalen, som innebærer at Ebay får 2,5 milliarder dollar i kontanter og 540 millioner Adevinta-aksjer.

– Alt i alt ser det ut som en veldig god avtale for både Adevinta og Schibsted, sier Carnegie-analytiker Eirik Rafdal.

Mediekonsernet Schibsted, som i dag er største aksjonær i Adevinta, vil etter oppkjøpet bli sittende igjen med en eierandel på rundt 33 prosent og 39,5 prosent av stemmerettighetene.

– Ser rettferdig ut

Samlet verdsettes avtalen til 9,2 milliarder dollar, tilsvarende 84,7 milliarder kroner.

– Jeg synes verdsettelsen ser rettferdig ut. Det virker som at de har gjort et godt kjøp. Det var ryktet at prisen ville nå helt opp til 10 milliarder dollar, og det er nok mange i dag som ser 9,2 milliarder som et positivt sluttresultat for Adevinta, sier Sarah Simon, analytiker i Berenberg.

– Prisen på 9,2 milliarder dollar impliserer en verdsettelse av Ebay-virksomheten på brutto driftsresultat (ebitda) i 2019 på 22-gangeren. Det er under der Adevinta selv handlet før nyheten, så dette er innvannende og positivt for Adevinta, sier Rafdal.

– Virker ambisiøst

Avtalen gjør Adevinta til det største selskapet internasjonalt innen rubrikkannonser.

– Avtalen representerer et skifte for Adevinta, sier Sarah Simon.

Hun er klar på at mange detaljer i avtalen ennå ikke er lagt frem. Blant annet tror hun synergieffektene, som viser til de forventede samlede resultatene av sammenslåingen, er i største laget.

I en børsmelding skriver Adevinta at de venter synergieffekt på mellom 1,38 og 1,7 milliarder på avtalen.

– Synergieffektene Adevinta ser for seg på kostnadssiden virker ambisiøse, og jeg vil gjerne vite mer om det er snakk om innsparing på fremtidig kostnad eller en absolutt reduksjon i kostnader, sier Simon.

– Avtalen gir en bredere geografisk dekning for selskapet, men virker til å gi få kundefordeler. Det er så klart en del potensielle teknologiske fortrinn, men det er mange forskjellige enheter i selskapet, og det er mye som ikke er kjent om avtalen ennå, sier hun.

Rafdal i Carnegie er mer optimistisk.

– Jeg ble positivt overrasket over hvor stort synergipotensiale det er for den sammenslåtte enheten. Om man ser på Ebays brutto driftsresultat (ebitda) i 2019, kan det sammenslåtte selskapet øke dette ca. 25 prosent bare ved å ta ut synergiene, sier han.

– Lenge til neste gang

Det var på forhånd spekulert i en pris rundt 8 milliarder dollar, om lag 74 milliarder kroner. Arctic-analytiker Henriette Trondsen mente før avtalen ble kjent at 106 millliarder kroner ville være en rettferdig pris. Avtalen endte på 84,7 milliarder kroner.

Simon i Berenberg tror prisen gjør at det vil ta tid før Adevinta gjør nye storoppkjøp.

– Prisen er på linje med forventningene, og virker ikke ufornuftig. Hvis man tror på synergieffektene gir det mening. Man må også tenke på at Ebay-virksomheten vokser med om lag 9 prosent årlig, mens Adevintas vekstmål er på 15 prosent. Det er en mer moden virksomhet, sier hun.

– Den nye rubrikkvirksomheten er over dobbelt av størrelsen den var før. Det gjør det den største spilleren internasjonalt, og jeg tror det kommer til å gå en stund til Adevinta kjøper mer. Dette vil ta tid å fordøye, sier hun.

– Vil tro de er på vei ut

Schibsted reduserer sin eierandel i Adevinta fra 59 prosent til 33 prosent, og beholder 39,5 prosent av stemmene i selskapet. Rafdal i Carnegie tror det kan være et hint på at Schibsted ønsker å selge seg ned over tid.

– Schibsted har klart å beholde kontrollen over stemmene i Adevinta, så de er fortsatt største enkeltaksjonær når det kommer til stemmer. Jeg vil tro de er på vei ut over tid, men er samtidig langsiktige i sin tankegang, hvilket er positivt både for Adevinta og Schibsted, sier Rafdal.

– Dagens nyhet beviser at de holder seg til løftet om å maksimere aksjonærverdier, som vi finner positivt, sier analytikeren.

