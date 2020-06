Verste børsdag i Oslo siden 27. mars

Som følge av en oljepris under 40 dollar og frykt for en andre bølge av smittede ble det en tung børsdag i Oslo.

NED: Oslo Børs faller torsdag formiddag. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert: 11. juni 2020 16:41 , Publisert: 11. juni 2020 08:08

Hovedindeksen på Oslo Børs avsluttet torsdagens handelsdag med et fall på 3,09 prosent til 813,72 poeng. Samtlige av de ti mest omsatte aksjene endte dagen med fall.

Ikke siden slutten av mars har Hovedindeksen falt så mye på én dag. Da falt den 3,64 prosent.

Børslokomotivene DNB (−5,19 prosent) og Equinor (-3,82 prosent) var aksjene som i størst grad bidro til å dra med seg Hovedindeksen ned.

– Markedsuroen er tilbake. Det har vært for mye optimisme, sa investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Wealth Management til E24 torsdag morgen.

Han sier at litt flere smittede i USA bidrar til at aksjemarkedet faller torsdag.

– Det har vært en kraftig oppgang tidligere, og USA endte litt ned i går.

Amerikanske futures peker ned 1,2 prosent i dag, noe som tyder på at investorene er litt bekymret igjen, sier Næss.

– Skremt

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserven holdt onsdag styringsrenten uendret og indikerte at renten vil forbli nær null gjennom 2022.

Nordea Markets viser til at Powell varslet at utsiktene for økonomen er svært usikre og utsatt for betydelig nedsiderisiko.

«Aksjemarkedet så ut til å bli litt skremt av gårsdagens duete tale fra sentralbanksjefen i Fed, Jerome Powell», skriver Nordea Markets.

Duete betyr i denne sammenheng at sentralbanken ønsker å holde renten lav.

DNB Markets kaller onsdagens rentemøte i Federal Reserve «en ny påminnelse om at det kanskje er på tide å dempe entusiasmen som har blomstret opp de siste ukene ett par hakk.»

Dette har også smittet over på aksjer på motsatt side av Atlanterhavet der Wall Street åpnet med betydelig fall fra start og flere reiseselskaper faller tungt.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Wealth Management. Vis mer Eivind Senneset

Også ellers i Europa er det betydelig kursnedgang torsdag, der tyske Dax rett over klokken 16.30 er ned 3,42 prosent, FTSE100 i London er ned 3,2 prosent og den brede Euro Stoxx 600 er ned 3,29 prosent.

Nedgraderer DNB

Meglerhuset ABG Sundal Collier påpeker i en nordisk banksektorrapport torsdag at DNB-aksjen har hatt den sterkeste utviklingen i sektoren de siste tre måneden, noe som har ført til en utfordrende verdsettelse både fra et absolutt og et relativt perspektiv.

Meglerhuset nedgraderer torsdag DNB-aksjen til en salgsanbefaling fra tidligere hold, men øker kursmålet til 130 kroner fra tidligere 113 kroner.

Meglerhuset mener lønnsomheten til banken er under press og reduserer sine estimater på netto renteinntekter og andre inntekter, men har et noe mindre negativt syn på forventede lånetap fremover. For 2020 venter nå meglerhuset 6 prosent lavere avsetninger for lånetap enn i tidligere prognoser og for 2020 venter nå ABG Sundal Collier at DNB vil sette av 12,5 milliarder til lånetap. Meglerhuset anslår også at kostnadsgraden til DNB vil øke fremover og anslår en kostnadsgrad på henholdsvis 43,2 og 45,4 prosent i 2020 og 2021.