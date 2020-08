Oljefondet i minus tross sterkeste kvartal noensinne

Avkastningen i andre kvartal endte på rekordhøye 1162 milliarder kroner. Hittil i år er likevel fondet i minus etter coronavirusets herjinger i første kvartal.

Oljefondets resultater for andre kvartal presenteres tirsdag morgen.

Aksjemarkedet hentet seg kraftig opp igjen i andre kvartal etter at første kvartal ble sterkt påvirket av coronakrisen.

Det bidro til at avkastningen endte på 1162 milliarder kroner i kvartalet.

Dette er den høyeste avkastningen Oljefondet noensinne har hatt i et enkelt kvartal.

Samlet for første halvår var avkastningen på minus 188 milliarder kroner. Det skjedde etter at avkastningen endte på minus 1350 milliarder kroner i første kvartal.

– Det var store svingninger i aksjemarkedet i perioden. Året startet optimistisk, men stemningen i markedet snudde brått da coronaviruset begynte å spre seg globalt. Det kraftige børsfallet i første kvartal ble imidlertid bremset av en massiv penge- og finanspolitisk respons, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management (NBIM) i en kommentar.

– Til tross for at markedene hentet seg godt inn i andre kvartal, ser vi fortsatt en betydelig usikkerhet, fortsetter Grande.

Teknologigigantene bidrar mest

NBIM er forvalter av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet.

Ved utgangen av andre kvartal var Oljefondets verdi på 10.400 milliarder kroner. Av dette var 69,6 prosent investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 27,6 prosent i rentepapirer.

Det er de store gigantene på Wall Street som bidrar mest til positiv avkastning i fondet i første kvartal. Best avkastning ga aksjene i Amazon. De er nå verdt 121 milliarder kroner, opp fra 68 milliarder kroner ved inngangen til året.

Bak følger Microsoft og Apple, som også har bidratt godt. I førstnevnte har eierskapet økt fra 104 til 150 milliarder kroner, noe som gjør Microsoft til den største enkeltinvesteringen i fondet.

Eventuelle endringer i eksponeringen mot selskapene er ikke medregnet i økningen. Oljefondet opplyser kun størrelsen på eierskap ved fremleggelsen av årsrapporter.

Samlet hadde teknologiselskapene i Oljefondets portefølje en avkastning på 14,2 prosent i andre kvartal.

På motsatt side bidro oljeselskapet Royal Dutch Shell mest negativt til avkastningen i første halvår. Også storbankene HSBC Holdings og JPMorgan Chase & Co. var blant de største taperne.

Kontroversiell ansettelse

Oljefondets investeringer har i stor grad kommet i skyggen av ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef i andre kvartal.

Saken ligger nå i finanskomiteen på Stortinget etter at Norges Banks representantskap tidligere i sommer sendte et skarpt brev rundt ansettelsen.

Representantskapet mener at ansettelseskontrakten til Tangen ikke eliminerer faren for interessekonflikter. Norges Bank på sin side mener at kontrakten etter alle praktiske formål eliminerer interessekonflikter.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet har tidligere flagget at de mener finansminister Jan Tore Sanner må ta saken til sitt bord. Men fremdeles er det usikkert hvorvidt han kan gjøre noe med saken.