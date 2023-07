Valutastrateg: Nærmest utenkelig med dobbeltheving i august etter kraftig kronebevegelse

Valutastrateg Dane Cekov sier man ikke kan utelukke at kronen styrker seg videre, men tror at det meste av kronestyrkelsen er forbi.

Den norske kronen har styrket seg mot både dollaren og euroen denne uken, fra et historisk svakt nivå.

Torsdag ettermiddag fortsetter kronen å styrke seg fra de historisk nivåene mot både dollar og euro. Like etter klokken 17, har dollaren bikket under ti kroner for første gang siden 2. februar i år.

Én euro koster samtidig 11,18 kroner, mot 11,63 kroner forrige torsdag. En dollar kostet 10,64 forrige uke.

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea Markets, sier at det er hovedsakelig to hendelser som har trukket kronen i en sterkere retning: Den norske inflasjonen som var høyere enn ventet, og den amerikanske inflasjonen som var lavere enn ventet.

Renteforventningene i Norge steg, mens de ble noe minsket i USA.

– I så fall vil rentedifferansen, som er en viktig årsak til kronesvekkelsen, minske, og vi kan få en sterkere krone, sier Cekov.

Utsatt for svingninger

Høyere rente i Norge kan bety en sterkere norsk krone, da det gjerne gir bedre avkastning for investorer å eie valuta i land med høye renter enn lave.

De amerikanske inflasjonstallene onsdag ettermiddag fikk umiddelbar effekt på den svake kronen.

Like før tallene ble publisert klokken 14.30 kostet dollaren 10,27 kroner, mens den rund klokken 15.00 kostet 10,2 kroner.

Dollaren svekket seg i etterkant, mens risikoutsatte valutaer styrket seg, sier Cekov.

– Kronen er utsatt for svingninger, og den var blant de som styrket seg mest, sier han.

Den norske valutaen er fremdeles på et langt svakere nivå enn ved nyttår. Ved inngangen til året kostet euroen 10,51 kroner, mens dollaren kostet 9,84 kroner.

Kan både styrke og svekke seg

Den siste uken har den norske kronen styrket seg rundt syv prosent mot dollaren, ifølge Cekov.

– Det er en voldsom bevegelse mot dollaren. Jeg ble også noe overrasket da jeg så utslagene i går kveld.

Samtidig har kronen styrket seg rundt 50 øre mot euroen, noe valutastrategen også kaller for en «voldsom bevegelse».

Cekov sier at man ikke kan utelukke at kronen skal styrke seg videre i et kortsiktig perspektiv, mener likevel at det meste av kronestyrkelsen er forbi.

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea Markets, tror kronen både kan styrke og svekke seg på kort sikt.

Han sier dagens situasjon minner han om forrige sommer, da kronen styrket seg på sommeren, før den svekket seg igjen utover høsten.

– Det vil nok fremdeles være en berg-og-dalbane for kronen, og det er tenkelig at den både kan styrke og svekkes seg i det veldig korte bildet, sier Cekov.

Han legger til at det er relativt få makrohendelser den kommende uken som kan gi store utslag for kursen. Rentemøter i Den europeiske sentralbanken og Den amerikanske sentralbanken om rundt to uker kan derimot gi nye utslag for kronen.

I et kortsiktig perspektiv venter Cekov og Nordea at kronen skal ligge innenfor 11,5 mot euroen, og 10–10,5 mot dollaren.

– Nærmest utenkelig med dobbeltheving

Mandag styrket kronen seg etter tall som viste at prisveksten i Norge var høyere enn ventet i juni.

Høyere inflasjon (prisvekst) kan gjøre at Norges Bank vil ta i ekstra, med enda høyere renter. Sara Midtgaard i Handelsbanken mener derfor at vi kan få en dobbel renteheving fra Norges Bank allerede i august.

Norges Bank satte opp renten med 0,5 prosentpoeng ved forrige rentemøte i juni, til 3,75 prosent, og varslet at renten sannsynligvis skal videre opp i august.

Sentralbanken sa også at en høyere lønnsvekst og en svakere krone enn tidligere anslått vil bidra til å løfte prisveksten fremover.

Valutastrateg Dane Cekov og Nordea ser for seg en norsk rentetopp på 4,25 prosent.

– Nå er kronekursen sterkere enn da Norges Bank hadde rentemøte sist. Hvis dette fortsetter, så kan det peke mot at inflasjonspresset vil avta noe.

– Med den kronebevegelsen vi ser nå så tror vi det er nærmest utenkelig med en dobbeltheving i august, fortsetter Cekov.

– En kollektiv lettelse

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets mener at onsdagens amerikanske inflasjonstall vil bety en rentepause ved neste rentemøte i sentralbanken, Federal Reserve (Fed).

Aksjemarkedene på Wall Street, i Europa og i Asia reagerte positivt på nyheten i etterkant.

– Dette kan tolkes som en kollektiv lettelse over at høye renter faktisk bidrar til å dempe prisveksten. Ettersom den amerikanske sentralbanken nærmer seg rentetoppen, sannsynligvis på et litt lavere nivå enn om inflasjonen ikke hadde bremset opp, øker sannsynligheten for en mykere økonomisk landing, skriver DNB Markets i en morgenrapport torsdag, signert makroanalytiker Kelly Chen.

Makroanalytiker Kelly Chen i DNB Markets.

Chen utdyper at Fed kan moderere økonomisk aktivitet og kontrollere inflasjonen, uten å utløse en langvarig eller dyp resesjon.

– På grunn av dette forbedrede risikobildet, svekket dollaren seg, og euroen mot dollaren har nå kommet opp mot 1,11. Oljeprisen fikk seg også et løft, med Brent (nordsjøolje) på over 80 dollar fatet. Kronen styrket seg dermed ytterliggere, skriver Chen.

