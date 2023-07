NHH-professor om Widerøe-kjøp: – Gir Norwegian et nytt våpen

Kjøpet av Widerøe gir Norwegian tilgang på en annen flåte enn selskapet har i dag. – Med 100-seters fly kan du betjene mindre destinasjoner enn tidligere, sier NHH-professor Frode Steen.

NHH-professor Frode Steen.

Torsdag morgen kom nyheten om at Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner. Selskapene skal fremdeles drives separat, ifølge børsmeldingen.

– Er dette en fornuftig transaksjon?

– Widerøe har vært et effektivt og veldrevet selskap. Samtidig har de et helt annet konsept, de mottar subsidier for en del ruter og har høyere kostnader fordi de driver et helt annet konsept enn Norwegian, sier NHH-professor Frode Steen til E24.

– For innenlandske ruter kan de to selskapene utfylle hverandre. Men på noen utenlandsruter har Widerøe vært en liten veps som har stukket litt i Norwegian, og det kan endre seg nå, sier han.

Steen peker på at Widerøe har bygget seg opp på 100-seters Embraer-fly blant annet med ruter fra Bergen til Nice og Alicante.

– Der tror jeg ikke vi vil se mange parallelle ruter med Norwegian i fremtiden, de vil nok tenke annerledes om dette. Jeg tror nok vi vil få en endring fra Widerøe fra og med neste sesong, med andre ruter enn tidligere, sier han.

Men oppkjøpet vil gi Norwegian grep om det det regionale flynettet.

– Dette kjøpet gir Norwegian et nytt våpen, nemlig mindre fly. Litt av problemet med Norwegian og andre typiske lavkostselskap er at de har store fly og går på destinasjoner som krever stor etterspørsel. Med 100-seters fly kan du betjene mindre destinasjoner enn tidligere. Det kan være en fordel for Norwegian, sier Steen.

– Samtidig kan det bli færre Widerøe-fly for eksempel fra Bergen til Alicante, sier han.

– Overrasket

Oppkjøpet av Widerøe kan bety gunstigere priser i distriktene, tror flyekspert Hans Jørgen Elnæs.

– Jeg ble like overrasket som de fleste da denne børsmeldingen tikket inn i morges, sier Elnæs.

Men nå som han har fått lest gjennom hva som ligger bak strategien til Norwegian for å kjøpe Widerøe, lar det seg forklare ganske lett, sier han.

– Man ser her en mulighet til å styrke konkurransesituasjonen i Norge mot SAS, som er primærkonkurrenten. I tillegg vil et Norwegian og Widerøe sammen være enda en skanse for eventuelle utenlandske selskaper som ser på Norge og innenriks-rutene i fremtiden.

Hans Jørgen Elnæs, rådgiver og analytiker i Winair.

– Gikk veldig dårlig

– Hvem kommer best ut av denne avtalen?

– Innmari godt spørsmål. Akkurat nå er Norwegian i en veldig god situasjon, men jeg må få helle litt malurt i begeret. Det gikk veldig dårlig da de skulle bli store på langdistanse. Nå skal de satse på det regionale nettet, og vi får se hvordan det går. Men det er nok mer komplementært for Norwegian å satse på regionale ruter enn på langdistanse, sier Frode Steen ved NHH.

– Norwegian betaler 1,1 milliarder. Er det mulig å si noe om den summen?

– Jeg mistenker at eierne i Widerøe ikke ønsker å legge ut mer penger på selskapet. Så kan det heller komme inn eiere som er villig til å bruke penger og investere der det trengs i Widerøe, sier NHH-professoren.

Widerøe har hatt utfordringer, og meldte nylig om lavere reiselyst blant nordmenn. Selskapet varslet at tilbudet av kommersielle ruter vil bli redusert med om lag åtte prosent fra september.

– Jeg tror det var nødvendig å gjøre noe. Widerøe har bygget seg opp i en periode, og så har de plutselig møtt en del utfordringer. Men det er ikke lett å løse dette med å bygge satsingen ned. Komplementariteten med Norwegians nettverk kan bidra. Og eieren kan jo flymarkedet, sier Steen.

– Hvordan er Norwegian som eier sammenlignet med andre som kunne kjøpt Widerøe?

– Det er det andre store spørsmålet. Hvem andre skulle kjøpe dem? SAS eide Widerøe en gang, men er ikke i posisjon til å gjøre noe som koster penger. Mye taler for at det hadde vært greit om Widerøe var uavhengig, men det er også mye som taler for at det er best om et hjemlig flyselskap eier dem. Jeg tror dette er bra for Norwegian og Widerøe. Vi får se hvor bra det er for oss som flyr, sier Steen.

Norwegian anslår verdien av selskapet til å være på 2 milliarder kroner, inkludert rentebærende gjeld. Kjøpesummen er satt til 1,125 milliarder kroner.

Kan bli bedre priser

Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023, skriver Norwegian i en børsmelding.

– Jeg tror også at oppkjøpet vil være positivt for Widerøe, spesielt i distriktene, både med «connectivity», altså at det blir bedre i Norge og ut av Norge, og med gjennomgående priser.

– Nå kan Widerøe bli mer konkurransedyktig til seg selv også, ved å tilby mer konkurransedyktige priser på sine ruter, sier Elnæs.

– Det tror jeg vi vil få se en forbedring på fremover.

Han mener oppkjøpet vil være godt nytt for begge parter.

– Og de ute i distriktene skal være ganske happy nå, fordi Widerøe har fått en solid eier, som jeg tror har gode planer med selskapet, og som vil sørge for at Widerøe er der de skal være. De skal operere ute i det kompliserte kortbanenettet.

Kan fremskynde grønt skifte

Elnæs tror også Widerøes satsing på ny teknologi og det grønne skiftet kan gagne samarbeidet.

– Widerøe er jo de som er lengst fremme når det gjelder å se etter ny teknologi som kan brukes på innenlands kortbanenett.

Han tror Norwegian og Widerøe vil drive frem et slikt skifte med høyere hastighet enn tidligere.

– Dette er kanskje den beste eieren Widerøe kunne få. Det er bedre enn et oppkjøpsfond som ikke er i luftfart, for eksempel. Nå har vi et solid norsk flyselskap som gjør det, og det tror jeg blir bra for begge selskapene og markedet.