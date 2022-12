Markant nedgang på Wall Street

Rentefrykt fikk pilene til å peke nedover for de amerikanske aksjemarkedene mandag.

Tall fra USA viser at økonomien fortsatt ikke er nedkjølt, noe som skaper inflasjonsuro i aksjemarkedene.

Det var negativ stemning allerede fra start i de amerikanske aksjemarkedene mandag.

Den brede nedgangen for alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street tiltok gjennom hele handelsdagen.

Slik ser det ut ved stengetid mandag kveld:

Industritunge Dow Jones er ned 1,44 prosent

Teknologidominerte Nasdaq faller 2,10 prosent

Den brede indeksen S&P 500 er ned 1,88 prosent

Nasdaq- og S&P 500-indeksene hadde mandag sin verste daglige nedgang siden 9. november.

Les på E24+ Kommentar: Ligger børssvaret i skogen?

Aktiviteten i tjenestesektoren i USA var sterkere enn ventet i november, ifølge ferske tall som kom like etter børsåpning.

ISMs innkjøpssjefsindeks (PMI) for tjenester kom inn på 56,5 poeng, opp fra 54,4 poeng måneden før. På forhånd var det ventet at indeksen skulle komme inn på 53,5 poeng, ifølge Bloomberg.

Stemningen på Wall Street ble mer negativ etter at tallene kom klokken 16 – en utvikling som bare fortsatte frem til stengetid.

– Gode økonomiske nyheter er dårlige nyheter for aksjer, fordi det vil holde risikoen oppe for at rentene kanskje må ende opp høyere senere neste år, sier senioranalytiker Ed Moya his Oanda til Bloomberg.

Venter i spenning

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), sitt neste rentemøte er ikke før neste uke. Investorer venter imidlertid allerede i spenning på om tempoet tas ned denne gangen, etter rentehopp på 0,75 prosentpoeng flere ganger på rad.

Forventingen i markedet er nå en mer forsiktig heving på 0,5 prosentpoeng, ifølge CMEs Fedwatch-verktøy.

Makroøkonomiske tall har samtidig vist at økonomien fortsatt ikke er nedkjølt. Arbeidsmarkedet er stramt og inflasjonen er høy.

Det peker mot fornyet inflasjonsrisiko og mer volatilitet for obligasjoner, ifølge Bloomberg.

Sentralbanksjefen sa i en tale forrige uke at det er «en lang vei til vi har oppnådd prisstabilitet til tross for lovende utvikling».

Rykter rundt Teslas produksjon

Tesla-aksjen har falt fra start, og endte ned 6,4 prosent ved stengetid. Nedgangen kommer etter rykter om tvilsomme produksjonsutsikter.

Bloomberg News melder med henvisning til kilder at den amerikanske elbilprodusenten Tesla planlegger å redusere produksjonen ved sin fabrikk i Shanghai, skriver TDN Direkt. Beslutningen er tatt på bakgrunn av en evaluering av det kinesiske markedets etterspørsel på kort sikt, ifølge kildene.

Produksjonsreduksjonen er imidlertid «feil informasjon», skriver Shanghai Securities News med henvisning til ikke-kjente kilder som kjenner selskapet, skriver Bloomberg.

Fall i oljeprisen

Oljeprisen falt gjennom hele mandag ettermiddag og kveld.

Siden klokken 15.00, da et fat nordsjøolje (brent spot) ble omsatt for over 88 dollar, har referanseprisen falt mer enn fem dollar.

Da Wall Street stengte klokken 22 lå oljeprisen rett under 83 dollar.

Oppgang i Asia etter coronalettelser

I Asia har Hongkong-børsen steget kraftig. Spesielt teknologiaksjer som Alibaba har fått en opptur.

Tegn til gjenåpning i Kina får æren for den asiatiske børsoppgangen.

Myndighetene i flere kinesiske byer, inkludert Beijing, Shanghai og Shenzen, har de siste dagene lettet på noen av coronarestriksjonene. Det innebærer blant annet at man skroter kravet om testing for reiser og kollektivtransport.

Kina har vært preget av president Xi Jingpings nullsmittestrategi i snart tre år.

Morgan Stanley har oppgradert kinesiske aksjer til overvekt, blant annet på grunn av utsikter mot mer gjenåpning i landet, ifølge Financial Times.