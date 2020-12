Tredje toppnotering for Oslo Børs på en uke

Oslo Børs stengte også tirsdag til nye toppnivåer. Det er tredje dagen på en uke at Hovedindeksen slår sin egen rekord.

REKORDER: Rekordrekken til Hovedindeksen begynte lille julaften. Vis mer byoutline Erik Johansen / NTB scanpix

Hovedindeksen steg fra start og har holdt seg i pluss i løpet av ettermiddagen. I løpet av dagen var Børsen oppe i 975 poeng, som er den høyeste poengverdien noen sinne.

Børsen stengte med en oppgang på 0,38 prosent til 970,30 poeng, som er ny stengingsrekord.

Også Mandag avsluttet Hovedindeksen på ny rekord, frem til den ble slått tirsdag. Da lå Børsen på 966,67 poeng etter en oppgang på rundt 1,4 prosent. Dermed ble rekorden fra lille julaften slått.

Også i USA steg de tre toneangivende indeksene til rekordnivå mandag kveld. Tirsdag begynte indeksene med oppgang, men etter kort tid snudde pilene nedover for Nasdaq.

Tokyo-børsen på sin side endte tirsdag opp 2,7 prosent til det høyeste nivået siden august 1990.

Oljeprisen er opp 0,9 prosent til 51,38 dollar fatet ved børsstenging.

Oppgang for Norwegian

Mest omsatt på Oslo Børs er flyselskapet Norwegian som steg kraftig fra start. Aksjen mer en doblet seg siden forrige mandag i tidlig handel.

Et par timer før børsstengning gikk det nedover for aksjen, men flyselskapet stengte likevel med en oppgang på 6,50 prosent til 94,74 kroner.

Norwegian er under konkursbeskyttelse i flere land, og jobber med en større rekonstruksjon av selskapet. Flere eksperter har advart mot at dagens aksjonærer vil bli sittende igjen med svært lite dersom redningsplanen lykkes.

Ellers var Nel ned 1,80 prosent, Equinor steg 0,62 prosent og Kahoot falt 6,81 prosent.

Brexit-jubel på London-børsen

Helt siden lunsjtider på julaften har børsen i London holdt stengt for juleferie, men tirsdag var det omsider klart for handel igjen. I mellomtiden har den britiske regjeringen klart å komme til enighet med EU om en ny handelsavtale.

Ved børsstenging i Oslo stiger FTSE 100-indeksen i London 1,97 prosent.

Det var lettelse på begge sider av forhandlingsbordet da Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunne bekrefte enighet om en ny handelsavtale på selveste julaften.

Avtalen har allerede fått et foreløpig ja fra EU-landenes ambassadører, mens det britiske parlamentet skal votere over forslaget onsdag. Formelt må EU-parlamentet også gi sin støtte til avtalen, men det vil ikke skje før over nyttår.

Ellers på de europeiske børsene er det også stort sett oppgang når Oslo Børs stenger, om enn noe mindre enn i London:

Dax i Frankfurt faller 0,12 prosent

CAC 40 i Paris er opp 0,41 prosent

FTSEMIB i Milano er ned 0,09 prosent

IBEX 35 i Madrid er opp 0,46 prosent

Også på de nordiske børsene er det positiv stemning:

Stockholmsbørsen stiger 0,27prosent

København-børsen stiger 0,25 prosent

Helsinki-børsen er opp 0,68 prosent

