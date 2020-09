Testingen av AstraZeneca-vaksine gjenopptas

Vaksinetestingen ble stanset etter et sykdomstilfelle.

AstraZeneca og Universitetet i Oxford bekrefter lørdag ettermiddag at testingen av coronavaksinen de samarbeider om nå skal gjenopptas.

– Kliniske tester av AstraZeneca-Oxford coronavirusvaksinen, AZD1222, er gjenopptatt i Storbritannia etter Medicines Health Regulatory Authority (britiske helsemyndigheter red.anm.) har bekreftet at det er trygt, skriver AstraZeneca i en pressemelding.

Onsdag morgen ble det kjent at vaksineforsøkene hadde blitt stanset etter et sykdomstilfelle blant en av deltakerne. De to partnerne kan ikke gå videre inn på deltakerens sykdom.

AstraZeneca opplyser at alle som holder tilsyn over vaksinen og deltakere i studien vil bli oppdatert med relevant informasjon som også vil bli offentliggjort i globale kliniske registre, i tråd med gjeldende standarder.

– AstraZeneca er forpliktet til å ivareta sikkerheten til testdeltakerne og de høyeste standarder for gjennomføring av kliniske studier, heter det i pressemeldingen.

Selskapet opplyser at det vil fortsette å arbeide med helsemyndigheter over hele verden, samt at det vil jobbe videre for å starte opp global testing av vaksinen igjen.

AstraZenecas vaksinekandidat er en av de elleve coronavaksinene Norge kan få tilgang til gjennom internasjonale samarbeid.

