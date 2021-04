Nederlenderen Anko van der Werff blir ny SAS-sjef

SAS henter ny konsernsjef fra et colombiansk flyselskap. – Jeg er svært beæret, sier Anko van der Werff som starter i den nye jobben i juli.

Anko van der Werff er i dag sjef for det colombianske flyselskapet Avianca. Han tar over i SAS senest 15. juli. Vis mer byoutline Jose Cabezas / X03700

Den 45-årige nederlenderen Anko van der Werff fratrer sin nåværende rolle som sjef for Avianca i Colombia og tar over som SAS-sjef senest 15. juli i år, melder flyselskapet.

– Jeg er svært beæret over å bli ny konsernsjef for SAS, sier van der Werff i en uttalelse.

Van der Werff sier han er ivrig etter å bli kjent med teamet, de forskjellige interessentene og å komme i gang.

– Det er ingen hemmelighet at covid-19 har påvirket hele luftfarten, men SAS har et sterkt fundament å bygge videre på, og jeg er sikker på at SAS vil komme sterkere ut av krisen, sier van der Werff.

Styreleder Carsten Dilling sier at han etter en «omfattende, grundig og intens» prosess, nå er stolt over at de i dag kan melde at van der Werff blir ny sjef.

– Anko kommer helt klart ut som den sterkeste kandidaten til vår ledergruppe. Anko har dyp kunnskap om flybransjen og lang erfaring fra forskjellige internasjonale flyselskaper, sier Dilling.

Jobbet for KLM i Stockholm

Dilling sier at Anko er godt kjent med Skandinavia og at tror han vil være en god kulturell match for SAS.

Avianca-sjefen var nemlig stasjonert i Stockholm i perioden 2005 til 2009 og var blant annet regionsjef i KLM.

Karl Sandlund, som nå er kommersiell direktør i SAS, er konstituert konsernsjef fra og med i dag. Han vil virke som toppsjef frem til van der Werff tar over for å sikre en «myk overgang», ifølge styrelederen.

Van der Werff sier han har gode minner fra sine fire år i Skandinavia.

SAS meldte i januar at Rickard Gustafson slutter i SAS og begynner i det svenske industriselskapet SKF. Overleveringen vil skje i mai.

– Etter ti intense og stimulerende år har tiden kommet for at jeg skal gi stafettpinnen videre til neste konsernsjef i SAS i løpet av den første halvdelen av 2021, siden jeg har akseptert muligheten til å bli med i en av Sveriges største industrikonsern, sa Gustafson den gang.

Konkursprosess i Avancia

I en melding fra Avancia sier van der Werff at det har vært et privilegium å lede selskapet de siste to årene.

– Nå som flyreisene igjen starter opp igjen globalt samtidig som coronavaksinene rulles ut og betydelige fremskritt har blitt gjort i selskapets restruktuering, er det et logisk tidspunkt å la en ny sjef lede Avancia inn i neste kapittel, sier van der Werf.

Van der Werff Avancia var Colombias nest største flyselskap før pandemien, og selskapet søkte i fjor vår om konkursbeskyttelse i USA.

Avancia meldte tidligere denne måneden at de planlegger å hente 1,8 milliarder dollar for å tilbakebetale gjeld og skaffe friske penger, samtidig som selskapet ifølge Bloomberg så en mulig exit fra konkursprosessen.

Bonusbråk

Van der Werff og Avancia var i hardt vær i fjor høst, da Reuters omtalte at toppsjefene i selskapet ble betalt millioner av dollar i pandemien, samtidig som flyselskapet hadde permittert flesteparten av sine ansatte uten lønn og var i gang med konkursprosessen.

Ifølge rettsdokumenter nyhetsbyrået siterer betalte selskapet van der Werff 3,7 millioner dollar, tilsvarende 30 millioner kroner med dagens kurs i mai i fjor. Også finansdirektøren i selskapet fikk angivelig utbetalt et titalls millioner kroner. Utbetalingen skal ha kommet fem dager før selskapet søkte om konkursbeskyttelse i mai.

SAS opplyser til E24 at van der Werff kommer til å tjene det samme som Gustafson. I fjor betalte SAS Gustafson 12,5 millioner kroner fordelt på fastlønn og andre goder, men han fikk ingen bonus, viser årsrapporten.

Pilotene: – Vi er positive

Christian Laulund, lederen for den felles skandinaviske pilotalliansen SAS Pilot Group (SPG) sier at de er positive til valget.

Pilotene har tidligere hatt et tidvis hatt et tidvis betent forhold til den avtroppende SAS-sjefen. Nå håper de på et godt forhold med den nye.

– Det er en sjef med lang og god erfaring. Det aller viktigste er at han har gjenoppbygget tillitsforholdet mellom piloter og ledelsen i Avianca. Så han fremstår som en kandidat med evne til å kommunisere godt med sine ansatte, sier Laulund til E24.

Pilotenes fremste talsmann peker også på Van der Werffs lange erfaring fra luftfarten som et pluss.

– Dette blir spennende. Vi gleder oss til å starte gjenoppbyggingen etter pandemien i fellesskap, sier Laulund.

– Har det noe å si at han ikke er fra SAS og ikke er skandinaver?

– Det viktigste er det jeg sa tidligere – at han klarer å skape et godt forhold til de ansatte. Det å ha en lang og god erfaring fra bransjen teller tungt. Så for meg er det ikke noe negativt at han ikke er skandinaver, sier Laulund og legger til:

– Min erfaring med hollendere er at de tenker ganske likt som oss, legger han til.

Christian Laulund, leder av SAS Pilot Group Vis mer byoutline SPG

Flyanalytiker: – Overrasket

– I utgangspunktet er jeg overrasket over at de velger en konsernsjef som ikke kommer ifra Skandinavia, men når jeg ser på kandidatene de hadde til jobben, ser Anko absolutt ut som den beste blant dem, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

– Jeg kjenner han fra da jeg startet opp Qatar Airways her i Norge. Da var han salgsdirektør i Doha i Qatar. Jeg vet han er en veldig flink fyr, som har gått en veldig god skole. Han har kjenner også Skandinavia godt etter å ha vært Norden-sjef for KLM Air France i Stockholm, sier Elnæs og legger til:

– Jeg trodde jo at det skulle bli en intern kandidat dansken Simon Pauck Hansen Chief Operating Officer i SAS.

Elnæs peker på at van der Werff har jobbet i både Aeroméxico og Colombianske Avianca, og at han tror han skal klare å lede SAS ut av dagens coronakrise:

– Det innebærer blant annet å bli enig med fagforeningene så de alle trekker i samme retning, samt kutte kostnader og gjøre SAS konkurransedyktig. Konkurransen i Skandinavia kommer til å øke betraktelig, sier Elnæs og legger til:

– En slagmark kommer til å bli Norge. Han må sørge for å holde kostnadene under kontroll.