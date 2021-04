Nederlenderen Anko van der Werff blir ny SAS-sjef

SAS henter ny konsernsjef fra et colombiansk flyselskap. – Jeg er svært beæret, sier han.

Anko van der Werff er i dag sjef for det colombianske flyslskapet Avianca. Han tar over i SAS senest 15. juli. Vis mer byoutline Jose Cabezas / X03700

Den 45-årige nederlenderen Anko van der Werff fratrer sin nåværende rolle som sjef for Avianca i Colombia og tar over som SAS-sjef senest 15. juli i år.

– Jeg er svært beæret over å bli ny konsernsjef for SAS, sier van der Werff i en uttalelse.

Van der Werff sier han er ivrig etter å bli kjent med teamet, de forskjellige interessentene og å komme i gang.

– Det er ingen hemmelighet at covid-19 har påvirket hele luftfarten, men SAS har et sterkt fundament å bygge videre på, og jeg er sikker på at SAS vil komme sterkere ut av krisen, sier van der Werff.

Styreleder Carsten Dilling sier at han etter en «omfattende, grundig og intens» prosess, nå er stolt over at de i dag kan melde at van der Werff blir ny sjef.

– Anko kommer helt klart ut som den sterkeste kandidaten til vår ledergruppe. Anko har dyp kunnskap om flybransjen og lang erfaring fra forskjellige internasjonale flyselskaper, sier Dilling.

Dilling sier at Anko er godt kjent med Skandinavia og at tror han vil være en god kulturell match for SAS.

Karl Sandlund, som nå er kommersiell direktør i SAS, er konstituert konsernsjef fra og med i dag. Han vil virke som toppsjef frem til van der Werff tar over for å sikre en «myk overgang», ifølge styrelederen.

Van der Werff sier han har gode minner fra sine fire år i Skandinavia.

SAS meldte i januar at Rickard Gustafson slutter i SAS og begynner i det svenske industriselskapet SKF. Overleveringen vil skje i mai.

– Etter ti intense og stimulerende år har tiden kommet for at jeg skal gi stafettpinnen videre til neste konsernsjef i SAS i løpet av den første halvdelen av 2021, siden jeg har akseptert muligheten til å bli med i en av Sveriges største industrikonsern, sa Gustafson den gang.

